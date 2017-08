Raonic hizo a la perfección su trabajo

Google Plus

Raonic pasa sin sobresaltos a cuartos de final. Imagen:Zimbio

Milos Raonic hoy hizo su trabajo, jugó muy bien con su saque, dominó durante gran parte del partido y, salvo en dos miniquiebres que tuvo en el tie break, no tuvo inconvenientes para doblegar al Baghdatis. El primer set fue relativamente parejo, ya que aunque no se quebraron el servicio, quien estuvo siempre cerca de perderlo fue el chipriota, ya que en el octavo juego el canadiense dispuso de cinco puntos de quiebre para quedarse con el servicio de su rival. A Baghdatis en el primer set lo salvó su servicio, ya que no le permitía al canadiense que se meta en la cancha en los momentos claves y lo domine con su profundidad.

Aunque el dominio del set estuvo a cargo del canadiense, el primero que estuvo a punto de ganar la primera manga fue el chipriota, quien en el tie break tras dos buenas devoluciones se puso rápidamente 5-2. Luego de dos primeros saque del canadiense, el chipriota gracias a su servicio se puso con dos puntos para ganar el set con su saque, pero Raonic con una gran devolución directa de saque recuperó el miniquiebre para, después de mantener su servicio, ganar el set luego de mover a su rival llevándolo a cometer un error forzado.

El segundo set fue todo del canadiense, rápidamente en el tercer juego se quedó con el servicio de Baghdatis. Luego de manejar con calma las devoluciones, sostuvo el ataque de Marcos llevándolo a cometer dos errores, uno de derecha luego de mantener un peloteo y después gracias a un buen revés bajo con efecto, prácticamente sin fuerza, generando el quiebre y encaminándose a la victoria.

Desde el quiebre el canadiense hizo su trabajo, mantuvo su servicio sin contratiempos, esperando que el chipriota vuelva a darle la oportunidad de quiebre. Esa oportunidad la tuvo en el noveno y último juego del set donde volvió a moverlo a Baghdatis quebrándole el saque en cero. Raonic hoy no tuvo inconvenientes en pasar a cuartos de final del ATP 500 de Washington, con dieciséis saques directos y el 86% de los puntos ganados con el primer servicio, hizo que el chipriota no pudiera dominar el partido.