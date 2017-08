Dzumhur salva tres bolas de partido y elimina a Feliciano

Google Plus

Feliciano López finalista de la pasada edición del Abierto Los Cabos, cayó eliminado en su partido de cuartos de final ante Dzumhur. El bosnio salvó tres bolas de partido cuando el toledano sacaba para ganar en el tercer set. Las dobles faltas le costaron la victoria a Feliciano.

Muerte súbita en un primer set con altibajos

Feliciano, uno de los mejores sacadores del mundo, cedió su saque en el primer juego. A pesar de ello, el toledano lo recuperaría dos juegos después. El nivel al saque del español fue de menos a más, cada vez le costaba más al bosnio restar los primeros saques de Feliciano. Dzumhur mejoró también su nivel al servicio, no concedió ninguna bola de rotura tras ceder su saque. La muerte súbita decidiría el set, y el toledano fue muy superior, sacó a las mil maravillas y ganó la muerte súbita por siete puntos a dos.

Reacción bosnia

Tras cinco juegos donde el saque parecía irrompible debido a que el bosnio era incapaz de restar los primeros de Feliciano y a que el bosnio supo jugar muy bien al servicio. A medida que avanzaba el set Dzumhur comenzó a restar con más frecuencia el primer saque de Feliciano y rompió su saque en el sexto juego.

Cuando Dzumhur sacaba para ganar el set, el español rompió su servicio. Los errores no forzados del bosnio metían a Feliciano en el set. En el siguiente juego, el bosnio iba a tener 3 bolas de set, tras salvar dos Feliciano cometió una doble falta y le entregó al set a Dzumhur. El partido se iba al tercer set.

Desenlace muy extraño

La primera rotura no tardaría en llegar, Dzumhur logró romper el saque en el segundo juego, pero no consolidaría la rotura. Tras ello, los dos tenistas mantuvieron su servicio dos veces, 4-3 en el marcador. El bosnio rompería el saque de Feliciano para ponerse 5-3 y sacar para ganar, pero no consolidaría una vez más.

Feliciano hizo su saque y puso el 5-5. En el juego siguiente, el toledano iba a ser el que rompería el saque de su rival, el partido se ponía de cara para él e iba a sacar para ganar. Feliciano con dos grandes servicios se puso 30-0 y luego dispuso de un 40-15 (2 bolas de partido) pero las perdería ambas, una con doble falta. Tras ello, el bosnio tuvo una bola de rotura pero la salvó Feliciano, que posteriormente, volvería a tener otra bola de partido. El español la volvió a desaprovechar y el bosnio tuvo una nueva bola de rotura, rotura que logró tras una nueva doble falta de Feliciano. El partido iba a la decisiva muerte súbita.

Con 1-0 para Dzumhur, otra doble falta del toledano le daba el primer mini-break al bosnio. En el 2-1, Dzumhur logró ganar el mejor punto del partido mediante un passing sin mirar tras haber recibido un gran globo de Feliciano. Ese punto hizo mucho daño a la moral del español y nos íbamos con 5-1 al cambio de lado. Feliciano estaba tocado y hundido y tras un saque directo y un error del español, Dzumhur lograba el pase a semifinales. Sam Querrey será su rival en la antesala de la gran final.