La mala racha de Thiem ante Anderson continúa

Google Plus

El primer cabeza de serie dice adiós. Kevin Anderson derrotó a Dominic Thiem en Washington. El partido fue precioso y lo decidieron los puntos épicos y los pequeños detalles. 6-0 en el cara a cara entre ambos, Thiem continúa sin poder vencer a Anderson tras seis intentos.

Una rotura es más que suficiente

El primer set se decidió así, Anderson aprovechó los errores no forzados de Thiem para romper su saque en el segundo juego del partido. Hubo con parón debido a la lluvia con 0-3. A pesar de comenzar a dirigir su saque a la derecha de Thiem, Anderson en sus últimos juegos al saque del set optó el saque al revés y le dio gran resultado. Thiem no dispuso de ninguna bola de rotura en un set que ese despiste inicial le costó muy caro. 6-3 para el sudafricano.

La raza de Thiem

El segundo set contó con la mejoría de Thiem al saque, el austriaco estuvo bastante sólido hasta el décimo juego, hasta ese momento el austriaco no concedió ninguna opción de rotura. Anderson también continuó sacando a las mil maravillas y por segundo set consecutivo, Thiem no tuvo ni tan siquiera una bola de rotura. El punto de inflexión del set estuvo en el undécimo juego, con 5-5 en el marcador Anderson tuvo un 0-40 a favor pero Thiem mantuvo la sangre fría y consiguió sacar el juego adelante.

La muerte súbita decidió el set. Tras haber estado 1-4 abajo, dos mini-breaks abajo, Thiem se volvió a recomponer, de 1-4 remontó a 5-4. Aun asi, Anderson logró ganar sus dos puntos al saque y obtuvo una bola de partido. El punto que jugó Thiem en esa bola de partido fue una auténtica barbaridad, sin presiones y acabando con una gran derecha. Tras el cambio de lado, Thiem logró adelantarse 7-6 y disponía de una bola de set al resto. El número siete del mundo logró restar el saque e iniciar un peloteo que iba a ganar finalmente para así poder llevarse el set. El partido se iba al tercer set.

Roturas insuficientes

Tras lograr mantener sus dos primeros servicios sin ningún problema, Thiem logró su primera rotura del partido en el quinto juego. La alegría no le iba a durar mucho debido a que no consolidaría esa rotura en el juego siguiente. Aun asi, Thiem volvió a romper el saque de Anderson y esta vez si logró consolidar la rotura, colocándose 5-3 arriba. Tras mantener su saque a cero, Anderson restaba para mantenerse vivo. Thiem sacó para ganar pero acabó cediendo su saque, una vez más los errores no forzados le iban a costar caro. Ambos tenistas hicieron su último juego al saque y nos íbamos a una nueva muerte súbita.

Tras un intercambio de mini-breaks, Thiem fue el primero que dispuso de bola de partido pero Anderson la salvó. Con 6-6 pudimos presenciar uno de los puntos del torneo, con un tremendo intercambio donde se acabó imponiendo Anderson tras mandar una derecha a la línea. Con 7-7 y tras haber perdido otra bola de partido, Anderson logró otro mini-break, este le iba a permitir tener un saque para ganar. El sudafricano no desperdició su oportunidad y con un saque directo logró el pase a cuartos de final. Allí se enfrentará a la sorpresa del torneo, el indio Yuki Bhambri.