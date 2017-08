Sigue la criba: Murray tampoco estará en Montreal

Andy Murray se lamenta durante un partido en el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El Masters 1000 de Montreal sigue perdiendo jugadores cada día que pasa. Ahora le ha llegado el turno al número uno del mundo, Andy Murray. El escocés, a través de un breve comunicado en las redes sociales, anunció que no será de la partida en la ciudad canadiense debido molestias en su maltrecha cadera, la misma que ya se operó en 2013 y que ahora vuelve a amenazar al de Dunblane. Precisamente en su último partido, su derrota en los cuartos de final de Wimbledon ante el norteamericano Sam Querrey, Murray acabó con evidentes gestos de dolor y las tres semanas que ha estado descansando fuera de las pistas no han servido para que remitan dichos dolores.

"Me siento triste por no poder acudir este año a Montreal. Me encanta jugar allí pero estoy trabajando lo más duro que puedo para volver cuanto antes a las pistas", declaró el escocés que con su ausencia se une a las ya confirmadas por parte del serbio Novak Djokovic, que no volverá hasta 2018, el suizo Stan Wawrinka (lesión de rodilla) y que tampoco estará en Cincinnati o el croata Marin Cilic (problemas en el aductor).

De esta manera, Murray se encuentra otra piedra más en un año realmente tortuoso para él. Tras 39 semanas consecutivas en lo más alto del ránking ATP, el de Dunblane podría ceder su posición al español Rafa Nadal, que figurará como el primer cabeza de serie del torneo canadiense y al que sólo le basta con alcanzar las semifinales para recuperar un cetro mundial que no ostenta desde junio de 2014.

El siguiente torneo en el calendario de Murray es el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa a continuación del de Montreal. Desde luego, la presencia o no del británico en dicho torneo podría ser un indicativo de lo que le aguardaría en el resto de temporada. No hay que olvidar que el actual número uno del mundo ocupa la octava posición en la Race, la clasificación del año y la última que da derecho a participar en la Copa Masters de Londres, torneo del que además es el vigente campeón. Si finalmente reapareciera en Cincinnati, el escocés podría encontrarse con la necesidad imperiosa de sumar muchos puntos de cara a no quedarse fuera de la última gran cita del año aumentando, si cabe, la enorme presión que lleva acumulada durante toda la temporada.