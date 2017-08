Keys, semifinalista en Stanford

Google Plus

No es quizás el año más fructífero para Keys en cuanto a resultados obtenidos hasta ahora, pero el talento es algo que no se pierde y ella lo sabe. Sobre todo teniendo la posibilidad de jugar ante su gente y plasmando una superioridad notable en un partido muy igualado. No obstante, el año pasado logró llegar a instancias decisivas en los torneos jugando contra grandes tenistas y luego volvió a bajar su rendimiento, tiene esos picos. El comienzo del primer set comenzaría con una desventaja para la jugadora norteamericana, entregando su servicio para luego servir 0-2 a favor de la europea. Pero a partir del octavo juego Keys emparejó el asunto y se puso 4-4. De ahí en adelante llevó la delantera y cerró sin problemas la primera manga.

Buen porcentaje de primeros servicios

La local puso en juego un 70% de primeros servicios en el primer set mientras que Tsurenko el 58%. Si bien ese factor no es indispensable para el resultado, ayuda mucho a jugar cada punto con más soltura y agresividad. El segundo tramo se dio de forma diferente. Ninguna de las contendientes cedió juegos y el quiebre recién vendría en el octavo juego a favor de Keys para ponerse 5-3 en el marcador. Luego logró cerrar el partido sin problemas.

Con esta victoria la norteamericana domina el historial de duelos por 3-0. El primer encuentro había sido en 2013, en el abierto de Birmingham, jugado sobre césped. Mientras que el partido previo al de hoy había sido nada menos que en el Abierto de Australia del 2015. Ahora Madison Keys enfrentará en la semifinal del Abierto norteamericano a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, a quien la conoce bien ya que las dos veces que se enfrentaron ganó la estadounidense. ¿Será hora de que la española saque su chapa de top-five y rompa con ese maleficio de enfrentarse a la norteamericana?