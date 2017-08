De Minaur alcanza su primera final del año en El Espinar

Alex De Minaur se impuso al italiano Matteo Berrettini en las semifinales del Challenger de El Espinar. De Minaur jugará mañana su primera final de la temporada. El joven australiano se impuso por 7-6 y 7-5.

Berrettini no aprovecha sus oportunidades y lo paga

Durante el primer set ambos tenistas no tuvieron muchos problemas para mantener el saque. El italiano estuvo perfecto al servicio, De Minaur no pudo tener ni una sola bola de rotura durante todo el set. El australiano sufrió algo más, tuvo que salvar cuatro bolas de rotura, tres de esas también eran bolas de set. La primera fue en el cuarto juego, el australiano la salvó con un gran revés paralelo. Las tres siguientes eran bolas de set, en el décimo juego dispuso de una (esta fue salvada mediante un passing que rozó la línea) y en el duodécimo de otras dos (salvadas gracias a dos errores del italiano). El primer set se iba a decidir en la muerte súbita.

La muerte súbita tan solo contó con tres mini-breaks, el primero fue del australiano que lo perdería en el punto siguiente. El decisivo iba a ser el que pusiera el 5-3 en el marcador. El australiano aprovechó los errores que cometió el italiano y se acabó llevando la muerte súbita por 7-4 y el set por 7-6.

Superioridad australiana

Ganar el primer set dio mucha confianza al australiano. A pesar de ello, perdió su saque en el tercer juego con una ventaja de 40-0. En el siguiente juego De Minaur consiguió su primera oportunidad de rotura y la aprovechó para igualar de nuevo el set. Tras este intercambio de roturas, no volvimos a ver una bola de rotura hasta el décimo juego. Con 5-4 el australiano tuvo un 15-40 (dos bolas de rotura y de partido) pero cometió dos errores no forzados y Berrettini salvó la situación. Aun así, en el duodécimo juego tras un par de errores no forzados y una doble falta del italiano, De Minaur tuvo otra bola de rotura y de partido. Esta no la desperdiciaría, el australiano restó maravillosamente ese saque y ganó el partido. De Minaur jugará la final frente al ganador de la otra semifinal entre Gerard Granollers y Jaume Munar.