Previa Masters 1000 Montreal: ausencias y el regreso de Nadal y Federer

Federer y Nadal se saludan antes de comenzar su partido en Miami. Foto: Zimbio

Tras dos meses y medio de ausencia vuelven los torneos Masters 1.000. En la alternancia canadiense este año los tenistas masculinos visitan Montreal. Roger Federer y Rafa Nadal serán los favoritos para alzarse con el título en esta edición de la Rogers Cup, que no contará con cuatro integrantes del top ten.

Nadal, en busca del número uno

Debido a la ausencia del campeón en Montreal hace dos años y el actual número uno, Andy Murray, Nadal podría alcanzar el número uno del mundo esta semana. Al español le valdrían unas semifinales para volver a lo más alto una vez más. Aunque Rafa no lo tendrá nada fácil, en principio deberá pasar por encima de jugadores como Del Potro o la estrella local Raonic. Nadal buscará repetir su hazaña realizada en 2013 y volver a ganar el título en Montreal.

Federer vuelve a Montreal seis años después

Estos últimos años Federer no ha sido un gran fan de la Rogers Cup. El suizo se saltó la ediciones de 2013 y 2015 para preparar mejor el Masters 1.000 de Cincinnati (donde defendía título) y la de 2016 debido a una lesión. La última vez que Federer disputo la Rogers Cup fue en 2014, pero esa edición se disputó en Toronto donde perdió la final ante Tsonga. Desde 2011 Federer no ha vuelto a jugar en Montreal, en esa edición también fue derrotado por Tsonga, su verdugo en territorio canadiense. Federer no gana un título en la Rogers Cup desde 2006.

Thiem y Zverev buscarán dar otra sorpresa

Estos dos jóvenes y grandes jugadores intentarán aprovechar las ausencias de los mejores para poder volver a una final Masters 1.000. El austriaco ya lo logró en Madrid y el alemán en Roma, además Zverev logró ganar esa final ante Djokovic. Thiem y Zverev son tercer y cuarto cabeza de serie respectivamente, el austriaco está en el camino de Rafa y el alemán en el de Federer.

¿Se verá el mejor nivel de Nishikori y Raonic?

El japonés logró alcanzar la final de la pasada edición pero cayó derrotado ante Djokovic. Nishikori no está jugando nada bien durante esta temporada este siempre ha logrado buenos resultados en esta gira de verano por el continente americano. El japonés ha disputado el ATP de Washington y llegó a semifinales, eso sí, no se le vio nada cómodo durante la semana.

Otro que no está jugando nada bien en 2017 es Milos Raonic. El canadiense que llegó a ser finalista de Wimbledon el año pasado está muy lejos de su mejor nivel. Pero jugando en casa y con toda la pista central apoyándole es muy difícil no tener en cuenta a Milos. Además, se querrá quitar el mal sabor de boca en Montreal de hace dos años donde cayó eliminado ante Ivo Karlovic a las primeras de cambio.

No habrá cuatro top ten en esta edición

Stan Wawrinka y Novak Djokovic ya anunciaron que no iba a volver a jugar en lo que restaba de temporada debido a lesiones graves. Ambos tenistas eran muy fieles a este torneo, el año pasado fueron de los pocos que no se lo saltaron debido a los juegos olímpicos. Andy Murray tampoco estará debido a que todavía no está recuperado al cien por cien y que quiere llegar en mejor forma a Cincinatti y al US Open. El escocés se perderá por segundo año consecutivo este torneo. Marin Cilic también es baja para este torneo, el croata fue campeón en Cincinatti la pasada temporada y quiere tomarse la semana libre para prepararse a las mil maravillas para defender su título allí. Cilic ha decidido copiarle a Roger Federer esa idea que al suizo le salió bastante bien.