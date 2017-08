Previa WTA Toronto: llega la hora de la verdad para el US Open

Google Plus

Cancha principal de Toronto | Foto: Zimbio

Toronto es una sede por excelencia que reúne a las mejores tenistas previo a US Open, y este año no será la excepción. Canadá en este 2017 busca una nueva campeona, siempre y cuando la rumana Simona Halep no pueda renovar su corona, 900 puntos a los que ya renunció tras el cambio de fechas respecto al año pasado en Montreal. Es por ello que en el ranking aparece una Pliskova más afianzada en la primera posición con 981 puntos de ventaja.

El cuadro del Rogers Cup tendrá a 56 tenistas luchando por el título que supondrá una suma de 900 puntos en el ranking. Es importante resaltar que las primeras ocho sembradas del torneo, están automáticamente instaladas en la segunda ronda, como es el caso de Karolina Pliskova (1), Simona Halep (2), Angelique Kerber (3), Garbiñe Muguruza (4), Elina Svitolina (5), Carolina Wozniacki (6), Johanna Konta (7) y Svetlana Kuznetsova (8).

Pase lo que pase en este evento, Pliskova seguirá comandando la clasificación femenina del ranking mundial, ya que, si perdiera en segunda ronda y Simona Halep es campeona, no le alcanza para llegar a la cima. Sin embargo ya sería una alerta para la checa que si defiende los 900 puntos en Cincinnati. Por lo que conseguir la mayor cantidad de puntos en Canadá será muy relevante para las aspiraciones de preclasificación para el US Open y con ello las posibilidades de ganarlo.

Es por ello que ya Pliskova espera en segunda ronda a la ganadora del cruce entre Anastasia Pavlyuchenkova y Alize Cornet. Halep por su parte la tiene también complicada, esperando a Madison Keys o Mirjana Lucic-Baroni, teniendo en cuenta que parece que Keys está recuperando el nivel que la llevó a estar entre las mejores en el 2016. Kerber seguramente estará enfrentando en segunda ronda a una de las invitadas al certamen, la local Eugenie Bouchard que se enfrentará a una jugadora proveniente de la qualy. Muguruza posiblemente se enfrente a Ana Konjuh en su primer encuentro, la croata se cruzará con una jugadora de la qualy.

Svitolina por su parte espera a la ganadora del cruce entre Daria Kasatkina y Roberta Vinci, seguramente sea la rusa la rival de la ucraniana. Wozniacki aun no conoce su posible rival en la segunda ronda porque debe esperar cuales son las jugadoras de las rondas previas que ingresan a esta parte del cuadro. Konta espera entre Ekaterina Makarova y Shuai Peng, mientras que Kuznetsova espera entre Julia Goerges y Catherine Bellis.

Las otras preclasificadas del torneo son: Venus Williams (9), Agnieszka Radwanska (10), Dominika Cibulkova (11), Jelena Ostapenko (12), Kristina Mladenovic (13), Petra Kvitova (14), Anastasija Sevastova (15) y Elena Vesnina (16). Además de Eugenie Bouchard, el torneo entregó otras dos wildcard a jugadoras locales, Bianca Andreescu y Francoise Abanda que se enfrentarán a Timea Babos y Lucie Safarova respectivamente.