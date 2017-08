Gavrilova apea a Lara Arruabarrena de Toronto en la primera ronda

Google Plus

La tenista australiana de origen ruso, Daria Gavrilova, cumplió con los pronósticos y dejó fuera de la Rogers Cup de Toronto (Canadá) a la española Lara Arruabarrena en la primera ronda del torneo canadiense, de categoría Premier 5, por un doble 6-3 en una hora y diez minutos de juego en el choque que abrió la jornada en la pista 1. La española, procedente de la fase previa, no tuvo buenas sensaciones y, salvo en el inicio del segundo set, fue superada totalmente por su rival.

Gavrilova estuvo perfecta en el aprovechamiento de bolas de break: tres de tres Un 'break' le bastó a Gavrilova para hacerse con un primer parcial en el que, pese a no tener uno de los saques más potentes del circuito, la australiana sacó adelante sus servicios con solvencia. Arruabarrena, por contra, no tuvo su día y cometió muchos errores no forzados, algunos de ellos en posiciones muy francas para conseguir el punto. En el quinto juego, al superioridad de Gavrilova se hizo patente con un 'break' en blanco y en poco más de media hora la australiana ponía el 6-3 definitivo en el primer set.

Gavrilova pone una marcha más y no da opción

El inicio del segundo set fue un tanto esperanzador para la española, que mantuvo sus turnos de saque para llegar a mandar por 3-2. Pero sin embargo, a partir de ahí la tolosarra no volvió a sumar ningún juego. Los errores volvieron a aparecer y Gavrilova no perdonó sumando cuatro juegos de forma consecutiva para repetir el 6-3 de la primera manga sellando su pase a la segunda ronda del torneo. Una ronda en la que la actual número 25 del mundo se medirá a la checa Barbora Strykova, que ha vencido a la francesa Kristina Mladenovic, decimotercera cabeza de serie, por 6-2 y 6-3.