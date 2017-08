Otra muerte súbita decisiva le cuesta la victoria a Feliciano López

Hyeon Chung derrotó en tres sets a Feliciano López. El coreano logró su primera victoria de la temporada a nivel Masters 1000 en Montreal. El partido fue muy igualado pero los errores de Feliciano lo acabarían decantando a favor del coreano. El español continúa sin poder ganar sobre pista dura en los grandes torneos.

Chung resta absolutamente todo

Una versión parecida de Kei Nishikori al resto fue Chung en el primer set. El coreano leyó las intenciones al servicio de López durante todo el set. Chung realizó tres roturas de servicio en el primer set y el español tan solo logró un saque directo en toda la manga. El coreano hizo sus dos primeras roturas a las primeras de cambio y se puso 4-0 arriba en menos de un cuarto de hora. Feliciano posteriormente lograría su único juego del set tras mantener su saque con comodidad. Chung fue capaz de cerrar de nuevo el saque al resto gracias a los errores del español. El español falló mas de la mitad de primeros saques, cometió cuatro dobles faltas y solo ganó el 9% de puntos con el segundo servicio. 6-1 claro y contundente en la primera manga.

Feliciano mejora y contraataca

Durante el set se vio clara mejoría en el servicio de Feli, era capaz de hacer daño con el segundo saque y fue bastante más agresivo tanto al servicio como al resto. Feliciano empezó a conseguir saques directos y puntos con el saque con más regularidad. El coreano no estuvo tan bien al resto como en el primer set y bajó bastante su nivel, exceptuando su nivel al servicio, que mejoró bastante.

En el primer juego del segundo set el español logró su primera rotura del encuentro gracias a un gran juego al resto. Luego López consolidaría tras un gran acierto en su juego de saque y volea. En el tercer juego dispuso una vez más de tres bolas de rotura pero el coreano acabó salvando todas. En el siguiente juego Chung lograría romper el saque tras varios errores de Feliciano con su golpeo de derecha. Hasta el 4-4 ambos tenistas no tuvieron muchos problemas para mantener su saque. El noveno juego, un juego bastante largo, lleno de grandes intercambios y puntos, acabaría con rotura de Feli tras una doble falta de Chung. En el décimo juego el coreano pudo devolverle la rotura pero el español mantuvo la sangre fría en un gran intercambio. Dos puntos después, Feliciano cerraría el set por 6-4 con una maravillosa derecha paralela.

Un set definitivo muy igualado

Este definitivo set fue una guerra al servicio entre ambos. Los dos tenistas estaban más centrados en no perder su saque que en romper el del rival. No hubo ninguna bola de rotura durante todo el set a pesar de que en varios juegos se llegó al 40 iguales. Ambos tenistas tuvieron un 40-0 a favor y acabaron sufriendo para mantener su saque debido a que su rival logró llegar al 40 iguales. Feliciano y Hyeon sacaron bastante bien durante todo el set, el español iba de más a menos en los juegos y el coreano era algo más constante. Obviamente, este partido no podía decidirse de otra manera que en la muerte súbita.

A pesar de lograr un mini-break en el primer punto, Feliciano no fue capaz de hacer daño a su rival, especialmente al saque, donde perdió sus primeros tres puntos. Tras llegar con un 4-2 favorable a Chung al cambio de lado Feliciano logró su único punto al saque de la muerte súbita. El coreano con dos buenos saques logró adelantarse 6-3 y dispuso de tres bolas de partido. El partido se acabaría a la primera, Feliciano cometió su única doble falta de todo el set y le dio el partido al coreano. Chung se verá las caras en segunda ronda ante el belga David Goffin.

¿Problemas para Feliciano en pista dura en 2017?

Feliciano esta temporada ha logrado grandes resultados en hierba, el toledano se proclamó campeón en Queen's y fue finalista en Stuttgart. En tierra batida tampoco lo ha hecho del todo mal, con victorias importantes ante Simon en Madrid y Ferrer en Roland Garros. Eso si, el nivel en pista dura de Feliciano está siendo muy malo, con tan solo dos victorias en ocho partidos. López logró sus dos victorias ante Venus en Auckland y ante Ebden la semana pasada en Los Cabos. El resto han sido derrotas y ante rivales inferiores como Jaziri, Lajovic y Thompson.

Todo parecía que ese mal rendimiento en pista dura era debido a un mal arranque de la temporada, pero no ha sido así. Feliciano está igual que al principio de año, no puede ganar partidos en una superficie que no se le da mal en absoluto. La próxima parada para el será Cincinatti, una torneo que a Feliciano no se le da nada mal y allí alcanzó los cuartos de final en 2015. En Cincinatti y el US Open se verá si Feliciano será capaz de volver a su gran nivel en pista dura.