Coric no tiene piedad de un mermado Youzhny

Google Plus

Foto: Zimbio

Borna Coric es una de las grandes perlas de la famosa "Next Gen", el joven croata, lleva siendo una gran promesa varios años y ahora, es momento de dar un paso hacía delante y dejar de ser una promesa para ser una realidad. Este mismo año, Borna ha sumado su primer título a nivel ATP en el ATP 250 de Marrakech. Coric, no ha logrado brillar desde entonces, además, se ha visto afectado por problemas físicos y no ha rendido a su mejor nivel en estos últimos meses de competición.

Mikhail Youzhny no se termina de encontrar bien esta temporada, el veterano jugador ruso, ha sufrido muchas lesiones y también, está pasando por una "crisis" en cuanto a su juego. Mikhail, se vio beneficiado por una retirada de un compañero a ultima hora, y aprovechó la ocasión siendo "Lucky Looser" tras perder en la fase previa del certamen canadiense.

Youzhny no puede con la intensidad de Coric

Borna Coric saltó a pista con una gran intensidad en sus golpes, algo con lo que el bueno de Mikhail, no pudo jugar. El ruso, enseguida dio muestras de debilidad en todos los aspectos, físico, mental y tenístico. Youzhny parecía algo "tocado" se le veía con unos movimientos muy limitados, y Borna, no perdonó haciendo gala de un gran nivel de juego.

Coric, consiguió romper el servicio de su rival en el quinto juego del partido y a partir de ahí, el ruso se fue del partido hasta acabar el primer parcial que cayó del lado croata por un parcial de 6-2. El segundo set, fue algo diferente, un despiste de Borna en los primeros compases de la segunda manga, otorgó una valiosa rotura que el bueno de Youzhny no supo mantener y ha medida que avanzaba el encuentro, se iba del partido con una gran cantidad de errores. Borna Coric sentenció el partido sin apenas sufrimiento por parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y nueve minutos de un más que extraño partido. Coric, sigue vivo en el sexto Masters 1000 de la temporada y se enfrentará en la próxima ronda al cabeza de serie número uno del torneo, Rafael Nadal.