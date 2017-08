Roger Federer regresa con una exhibición en Montreal

Google Plus

Autoría: Minas Panagiotakis/Getty Image.

Decisión inesperada y sorpresa para todos cuando conocimos el anuncio de que Roger Federer estaría presente en el primer de los dos Masters 1000 de la gira estadounidense antes del US Open, todo hacía presagiar que el suizo, tras ganar su octavo Wimbledon y tomarse unas vacaciones con su familia relajado del tenis durante unas semanas, saltaría Montreal y reaparecería en Cincinnati, para luego ir al último Grand Slam del año. Pero no fue así. Federer se siente bien físicamente y quiere luchar por absolutamente, incluida la carrera por el número uno. En este torneo es cabeza de serie número dos por la baja de Andy Murray, pero el suizo no defiende ni un solo punto de aquí a final de año. Por otra parte, Peter Polansky venció a su compatriota Vasek Pospisil 7-5 6-2 en una de las sorpresas de la primera ronda, aunque bien cierto es que Vasek Pospisil está teniendo un oscuro 2017.

Fugaz primer set

Federer, desde la entrada del partido, no dio lugar a la especulación, comenzando firme al saque y siendo muy agresivo al resto, táctica que le estamos viendo al suizo durante todo el 2017, colocándose 3-0 arriba en apenas cinco minutos. Luego, Polansky cogió algo de sensaciones con su saque y golpes, pero Federer atacó de nuevo con 5-2 arriba y cerró el set rompiendo el saque del canadiense. 6-2 y velocidad de crucero para el suizo.

Misma dinámica para el segundo set

No cambió de curso el partido ni Roger Federer se relajó, tal fue así que el segundo set arrancó de la misma forma que el primero, en un recital tremendo del suizo. Polansky tuvo dos pelotas de break en el quinto juego pero Federer se puso serio y las solventó bien, acabando el segundo set 6-1 y el partido 6-2 6-1 por la vía rápida en 53 minutos. 31 sets de manera consecutiva lleva ya ganado el suizo.

Así pues, el maestro suizo, en el día después de su 36º cumpleaños, regresa de manera triunfante en Montreal, tal y como se marchó. Espera ya en segunda ronda al vencedor del partido entre el estadounidense Jack Sock y el alicantino David Ferrer para los octavos de final.