Ferrer avanza ante un mermado Sock

David Ferrer avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal tras derrotar en 3 sets a Jack Sock. El partido estuvo repleto de errores, los dos tenistas se aprovecharon de los errores del rival. La lesión que sufrió Sock en el segundo set le quitó la emoción a un partido que parecía que se iba a decidir por pequeños detalles. El español iguala su mejor resultado en pista dura de la temporada.

Inicio repleto de roturas de servicio

El partido empezó con una rotura lograda por el americano gracias a un gran revés paralelo. Sock consolidó la rotura y con 2-0 tuvo dos opciones para poner el 3-0 pero Ferrer logró salvarlas. En el siguiente juego Ferrer lograría la rotura para empatar a dos gracias a los errores del americano. Ferrer se adelantaba en el set 3-2 tras mantener su servicio en el juego siguiente. Ferrer logró su segunda rotura consecutiva tras ser muy superior al resto. David no logró consolidar la rotura debido a un par de errores no forzados.

En el octavo juego con 40-15 el americano cometió cuatro errores no forzados bastante graves y regaló la rotura al español. Con 5-3 el español dispuso de una bola de set al servicio pero no logró aprovecharla, unos puntos después, el americano volvería a romper el servicio. Con 5-4 y tras cuatro roturas consecutivas finalmente el americano logró mantener su saque e igualó el set. Eso sí, el español falló una clara volea con 15-30 que le hubiera otorgado otras dos bolas de set. Los dos siguientes juegos fueron para el sacador y la primera manga se iba a decidir en la muerte súbita.

Un set igualado tuvo también una muerte súbita igualada, Ferrer se adelantó 4-1 y tuvo el 5-1 en su mano, pero volvió a fallar otra volea clara. Sock igualó la muerte súbita a cinco pero iba a ser el español el primero en lograr una bola de set en este desempate. El americano salvó dos bolas de set más, la primera al resto para empatar a seis y la segunda al saque para empatar a siete. Con 7-7 Ferrer volvió a lograr un mini-break y a la cuarta oportunidad finalmente logró ganar el set. Sin duda uno de los sets más igualados y disputados que se han visto en lo que llevamos de temporada, una lástima que el tenis de ambos estuviera repleto de errores.

A Sock le vale con una rotura

Un segundo set que no tuvo mucha historia. El americano mantuvo su servicio en el primer juego y rompió el saque del español al juego siguiente, Ferrer le regaló la rotura cometiendo cuatro dobles faltas en ese juego. Tras lograr la rotura, en el punto siguiente el americano caería en un intento de volear y se lastimaría la rodilla. Ferrer tras ver al americano en el suelo fue a donde él para ayudarle, un gran gesto deportivo del tenista valenciano.

Tras un breve tiempo médico el americano consolidaría la rotura. El resto del set no tuvo nada de emoción, el tenis del americano fue muy pasivo a la hora de restar, no poniendo apenas ganas y tan solo centrándose en su servicio. Esa táctica le fue muy bien a Sock ya que no cedió su saque en todo el set y se lo acabó llevando por 6-3. Aun así, se le veía muy tocado al americano, cojeando bastante y con dificultades para moverse.

Sock cada vez más lastimado

En el primer juego de la última manga el americano lograría un gran punto en la red para disponer de una bola de rotura que posteriormente no aprovechó debido a un error de revés. El español mantuvo su servicio y en el siguiente juego fue él el quien dispuso de bola de rotura, pero tampoco la aprovecharía. Tras el 1-1 se vio al americano más tocado que antes, Ferrer le sacó partido al mal estado físico de su rival para romperle el saque en el cuarto juego y adelantarse 4-1. Sock estaba completamente vencido, no podía apenas moverse y Ferrer logró una nueva rotura que le iba a permitir sacar para ganar. David no tuvo ningún problema para cerrar el partido tras ganar el tercer set por 6-1. Sin duda la lesión del americano estropeó un definitivo set que podía haber sido muy bonito e igualado.

Ferrer volverá a enfrentarse a Federer

Aunque parezca sorprendente un tenista como David Ferrer nunca ha podido ganarle a Roger Federer (16-0 en el cara a cara). El suizo le ha ganado los 16 partidos que ha jugado ante él. El último partido que jugaron entre ellos fue hace casi tres años, en la final del Masters 1000 de Cincinnatti, donde Federer ganó en tres sets. David aunque no esté en su mejor momento dispondrá de otra oportunidad para derrotar a su bestia negra.