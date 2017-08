Nadal empieza arrasando en Montreal

Google Plus

Rafael Nadal comenzaba su camino en el Master 1000 de Canada, el cual se ha celebrado este año en Montreal, ante un Borna Coric que, en principio, podía parecer peligroso debido al 1-2 para el croata que figuraba en el H2H. Sin embargo, el partido fue muy cómodo para el español que lo dominó de principio a fin y jugando un tenis de mucha calidad y muy suelto y se resolvió en tan solo una hora y once minutos por 6-1 6-2. Coric, de 20 años y actual número 55 del mundo, no mostró resistencia en ningún momento. Muy inseguro y fallón con sus tiros desde el fondo, especialmente de derecha con la que parecía no tener buena sintonía.

El actual número dos del mundo cosechó muy buenos porcentajes al servicio, con el que llegó a conectar hasta siete servicios directos, con veinte golpes ganadores y 18 errores no forzados. Quedaron un poco empañados estos datos por las cinco dobles faltas que también cometió, aunque las sensaciones por encima de los números fueron muy positivas después de la inactividad tras la derrota ante Gilles Müller en la cuarta ronda de Wimbledon.

La siguiente cita de Nadal será mañana por la noche (hora española) ante el jugador local Denis Shapovalov, jugador de 18 años que está llamado a ser uno de los jugadores que domine el tenis en el futuro, debido a la calidad que atesora. Ante su público dio la sorpresa tras derrotar al tandilense Juan Martín Del Potro por 6-3 7-6 (4). El duelo de zurdos puede ser atractivo, pese a la posición retrasada del canadiense en el ranking (143), Denis parece que está explotando (Campeón junior de Wimbledon 2016) y buscará hacerlo bien en casa.

Nadal, inmerso en plena lucha por el número uno, ya sabe lo que es ganar este Master 1000, ya que lo hice en el 2005, 2008 y 2013. Por su cabeza, puede que pase recuperar el número uno, para lo que necesitaría alcanzar las semifinales del torneo, es decir, ganar dos partidos más para recuperar la primera posición desde que la perdiera el 6 de julio de 2014