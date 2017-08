Halep avanza imponente

Google Plus

Halep continua firme en su defensa del título | Foto: Zimbio

Gran tarde de tenis la que se pudo vivir en la pista central de la Rogers Cup de Toronto. Con unas gradas llenas de público y un clima apropiado para la práctica del tenis el espectáculo no defraudó en absoluto. El choque comenzó con Ribarykova agresiva desde el resto, tratando de aprovechar cualquier resquicio antes de que la máquina competitiva que es Halep comenzara a engrasarse, así la Eslovaca dispuso de una bola de break la cual no pudo hacer efectiva. El letargo inicial de la rumana fue efímero ya que no solo saco adelante su servicio sino que puso en peligro el de su rival, teniendo opción de rotura. el 1-1 campeaba en el marcador, las cartas estaban sobre la mesa.

Los juegos siguientes prosiguieron con la igualdad como tónica y con ambas contendientes mostrando lo mejor de su tenis. Halep con golpes agresivos y contundentes siempre al límite mientras que Rybarikova hacía gala de su excelente juego de piernas y de un gran revés cortado que utilizaba como una efectiva defensa con la que en ocasiones desesperaba a la número dos del ránking mundial que veía como en su casillero aumentaba sin cesar la cuenta de errores no forzados.

Con 3-3 en el luminoso y servicio de la jugadora rumana se llegó al 40-40. Rybarikova apretaba dejando incluso varios golpes ganadores con la derecha, la eslovaca veía como su confianza iba en aumento conforme avanzaba el partido, sin embargo a Halep no le tembló la muñeca y solventó la situación con una gran maestría, adelantándose de nuevo en el partido y dejando claro a su rival que no le bastaría con hacerlo muy bien para llevarse la victoria sino que debía entrar en juego lo extraordinario y para su pesar no fue esto lo que sucedió.

Paso adelante de Halep

Con 4-3 y una Rybarikova tocada mentalmente por la ocasión perdida Simona Halep elevó su nivel de juego e hizo valer su superioridad para quebrar el saque de su rival, poner tierra de por medio y situarse a un único juego de la victoria parcial. Con esta tesitura el desenlace no se hizo esperar y es que a pesar de que necesitó de hasta tres bolas de set finalmente logró su propósito con un golpe ganador gracias a una gran derecha paralela. El 6-3 ya era un hecho.

El segundo set comenzó tal cual acabó el primero. Con una Halep pletórica de confianza que obligaba a Rybarikova a golpear en situaciones extremas y a la que machacaba sobre su zona de revés (que ya no funcionaba con la efectividad defensiva del inicio del encuentro) sin embargo la rumana no se mostró contundente y desperdició una gran oportunidad, malogrando hasta cuatro bolas de break y permitiendo que su oponente saliera con vida de una situación crítica.

Esta eventualidad no afectó mentalmente a Halep que logró sacar adelante su saque sin mayores complicaciones continuando impertérrita en su proposito y sin variación alguna en su estrategia de actuar a modo de martillo pilón sobre el revés de la eslovaca. Con esta clarividencia de ideas el break no se hizo esperar y en la segunda ocasión que le llegó lo hizo efectivo después de enviar una bola a los pies de Rybarikova tras una imprudente subida a la red de esta última situando el 2-1 en el marcador.

Desconexión momentánea

Cuando la dinámica más la favorecía la segunda cabeza de serie del torneo sufrió una incomprensible desconexión, entregando su saque después de cometer cuatro errores no forzados más propios de una alevín que de toda una campeona como es la buena de Simona Halep. Sin embargo esto iba a ser tan solo una anécdota ya que rápidamente recuperó su nivel de juego y volvió a tomar distancia en el marcador después de romper el servicio de Rybarikova que veía cada vez más claro que el partido iba por el sendero que marcaba Halep y que únicamente si esta bajaba su nivel iba a tener opciones reales de ganar.

Duelo de gladiadoras

Con 3-2 y saque a su favor Halep tuvo que afrontar una nueva bola de break en contra, la cual solventó favorablemente ofreciendo una de las muchas variantes que su juego posee. Abandonó la estrategia de atacar el revés de Rybarikova y optó por una mayor variación de golpes a sabiendas de que eso le iba a permitir ganar metros en pista para poder finalizar las jugadas con voleas ganadoras.

Rybarikova buscaba alargar el partido como fuera en busca de cualquier grieta en el juego de Halep que le permitiera reengancharse, para ello se apoyó en su mejor arma, ese poderoso cañón que tiene en su saque y que le permitía ganar puntos y evadirse del acoso constante al que le sometía la rumana desde fondo de pista, con uno de esos fabulosos servicios logró adjudicarse su saque reduciendo distancias en el marcador.

El set se aproximaba hacia su desenlace y la tensión aumentaba en pista, Simona Halep cada vez fallaba más y Rybarikova se mostraba más y más suelta, poniendo presión a su rival en cada punto y demostrando que la diferencia en el ránking hay que acreditarla en pista en todo momento. Después de hasta cinco opciones de break a la sexta la jugadora eslovaca aprovechó la ocasión restableciendo la igualada en el marcador que lucía un 4-4.

La inconsistencia sin embargo pesaba más que la brega que exhibía Rybarikova y es que a pesar de las ganas que ponía en pista estas no se transformaban en una necesaria consistencia que le permitiera voltear la situación, de nuevo cedió su servicio, dejando a Halep a un único juego de la victoria. Pese a que su rival volvió a tener opción de seguir con vida con bola de break mediante Halep logró cerrar el encuentro por 6-3 6-4 y avanzar en Toronto en busca de una exitosa defensa del título que el año pasado lograra en Montreal.