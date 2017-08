Pliskova, a cuartos por retirada de Osaka

Google Plus

Karolina Pliskova ya se encuentra entre las ocho mejores de la Rogers Cup de Toronto, evento puntuable para el circuito de la WTA y enmarcado en la categoría Premier 5. La número uno del mundo, que alcanza su mejor resultado en este torneo, pasó de ronda merced a la retirada de su rival, la japonesa Naomi Osaka, por problemas físicos en el tercer set. Pliskova dominaba por 6-2 6-7(4) 1-0 y 'break' cuando la joven nipona de 19 años anunció que no podía seguir debido, en principio, a molestias en el abdominal. Hasta ese momento, el choque fue muy complicado para la checa que puede sentirse de algún modo favorecida por la retirada de su rival, puesto que el partido se le estaba complicando en demasía.

El servicio volvió a ser el mejor arma de Pliskova: 12 saques directos y un 73% de puntos ganados con primer servicio Desde el principio Osaka, de madre japonesa pero de padre haitiano, puso en complicaciones a una Pliskova que tuvo que tirar de su servicio para solventar los problemas que le estaba causando su rival. Tras un par de juegos en los que rozó el 'break', Osaka sufrió una inoportuna desconexión, algo que aprovechó de manera inmejorable la número uno del mundo para firmar un parcial de cuatro juegos a cero y hacerse con el primer set por 6-2.

Osaka hace sudar a Pliskova pero lo termina pagando

Tras ese parcial que rompió el primer set, la pista central del Aviva Centre Stadium presenció un segundo parcial de auténtico toma y daca por parte de las dos tenistas. Osaka demostró el por qué es considerada una de los talentos emergentes del tenis femenino y puso a prueba a la primera cabeza de serie con un tenis ofensivo a la par que consistente. De la mano de su servicio, Pliskova mantuvo a raya a la nipona, salvando hasta tres bolas de rotura en el quinto juego, pero en el desempate, Osaka neutralizó el saque de la checa y se impuso por 7-4 alargando el encuentro hasta el set definitivo.

Pliskova acabó con un balance negativo entre golpes ganadores y errores no forzados: 25 por 32, respectivamente A tenor de lo visto en el segundo set, se esperaba otra gran batalla para dilucidar quién de las dos pasaría de ronda pero el tremendo esfuerzo que hizo Osaka le pasó factura nada más comenzar el último set. La japonesa comenzó cediendo su servicio en el, a la postre, único juego de la tercera manga, puesto que tras ello la número 50 del mundo pidió la asistencia médica por aparentes problemas en el abdominal. Sin embargo, la labor de la fisioterapeuta no surtió efecto y a Osaka no le quedó más remedio que comunicar su abandono otorgando, de este modo, el pase a la siguiente ronda de su rival.

Buscando las semifinales por primera vez en Toronto, Pliskova se medirá a la vencedora del choque entre la polaca Agniezska Radwanska y la danesa Caroline Wozniacki, décima y sexta cabezas de serie del cuadro, respectivamente.