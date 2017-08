Nadal: "Ha sido un grave tropiezo pero hay que seguir trabajando"

Rafa Nadal en acción durante su partido de ayer frente a Shapovalov. Foto: zimbio.com

En la rueda de prensa posterior a su derrota en la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Canadá) ante el joven Denis Shapovalov, Rafa Nadal no quiso poner ninguna excusa y fue muy claro haciendo hincapié en su mal partido ante el canadiense, una derrota que le deja todavía en el segundo lugar del ránking ATP. "Es una derrota muy negativa, muy dura, la peor del año seguramente. Hoy he perdido ante un jugador que es el 143 del mundo y además, tenía la oportunidad de alcanzar otra vez el número uno del mundo. Ha sido un grave tropiezo, pero tengo que aceptarlo y seguir trabajando", declaró Nadal que alabó el carácter y desparpajo de su joven verdugo.

"Yo me encontraba en la misma situación cuando con 18 años gané mi primer Roland Garros. No entiendo por qué se da por hecho que puedes perder más partidos siendo tan joven. Es más fácil moverse a esa edad que con 30 años. Él no tenía nada que perder y ha sido muy valiente con todos sus golpes. Daba igual el resultado del partido. Si perdía, se iba a ir habiendo realizado un buen torneo y si ganaba, como ha sido el caso, ya se asegura haber hecho uno extraordinario. La suya es una bonita historia pero obviamente, no me siento contento de formar parte de ella", reconoció un alicaído Nadal.

El de Manacor no ocultó que su rendimiento en el día de ayer estuvo muy por debajo de lo que en él es habitual pero ya está con la mente puesta en Cincinnati, siguiente torneo de Masters 1000 y que comienza el próximo lunes. "He jugado francamente mal y así es imposible ganar. Ni atacaba ni sentía la bola. He desperdiciado muchas ocasiones en el tercer set y si perdonas tanto, no puedes ganar. Esa es la razón por la que digo que este ha sido mi peor partido del año, he fallado demasiado. Pero ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y preparar Cincinnati. Lo positivo es que ahora tengo unos días más para recuperarme y a partir del sábado pensar en Cincinnati", finalizó.