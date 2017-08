El Másters 1000 de Cincinnati no contará con su campeón defensor

El Másters deCincinnati no contará con su campeón defensor | Foto: Marc González - VAVEL

El agotador y duro calendario que afrontan los profesionales a lo largo de la temporada tiene sus efectos en el tramo final de la misma. Con la gran mayoría de los torneos disputados y a la espera de lo que será el Abierto de los Estados Unidos (último Grand Slam del año) muchos tenistas comienzan a mostrar las hilachas. El resto físico no es el mismo que a principio de año y la gira americana es la que termina pagando los platos rotos.

A la extensa lista de nombres propios que confirmaron su ausencia en el Másters 1000 de Cincinnati, como es el caso de Novak Djokovic, Stan Wawrinka y Andy Murray, hay que sumarle un nuevo integrante. Y esta baja no es menor, al tratarse de vigente campeón del certamen estadounidense y uno de los mejores jugadores de la actualidad. El croata Marin Cilic, que derrotó al actual número uno del mundo por 6-4 y 7-6 en la final de 2016, anunció que no será de la partida en la presente edición debido a una lesión en su aductor. "Después de tener que confirmar mi baja en Montreal hace unos días, hoy os tengo que anunciar que no voy a poder jugar Cincinnati tampoco. Estaba muy ansioso de poder disputarlo, ya que gané mi primer título de ATP Masters 1000 el año pasado, pero todavía no me siento al 100% para poder competir. Ya he comenzado con mi preparación y el progreso va muy bien, pero no para estar a mi mejor nivel para disputar un torneo esta semana. Volveré a la acción muy pronto, y estoy deseando de que llegue ya el próximo US Open. Una vez más, gracias a todos aquellos que cada día me manda mensajes de apoyo. ¡Nos vemos pronto!", comentó.

El campeón del US Open 2014, que no juega desde la final de Wimbledon, comentó que espera recuperarse rápido de sus problemas físicos y enfatizó que espera con ansias el último torneo grande de la temporada que tendrá lugar desde el día veintiocho de agosto hasta el diez de septiembre. El cemento es su especialidad y, por supuesto, que apunta finalizar el año de la mejor manera posible.