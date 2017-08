Previa Roger Federer - Robin Haase: buscando al primer finalista

Google Plus

Roger Federer celebrando el triunfo ante Roberto Bautista |Foto: Zimbio

Bonito partido tendremos esta noche entre el suizo Roger Federer y el holandés Robin Haase. Federer, en plena lucha con Rafael Nadal y Andy Murray por el número uno busca situarse a tan solo diez puntos del manacorí en el ranking si consigue ganar el torneo. Además, conquistaría su primer título en Montreal, ya que sus dos victorias en Canadá fueron en Toronto en los años 2004 y 2006. Este año según sus propias palabras tiene muchas ganas de ganar en Montreal, una pista en la que la pelota vuela mucho y no se adapta demasiado bien a sus condiciones de juego. Sin embargo, ha conseguido ir sacando adelante sus partidos hasta ahora aunque sin demasiado brillo y sin mostrar ese tenis que no deja jugar a sus rivales. No obstante, ha sido el único de los favoritos junto con Zverev que ha cumplido las expectativas.

Gran Oportunidad para ambos

Robin Haase por su parte ha sido capaz de aprovechar las significativas bajas que ha tenido el torneo (Djokovic, Murray, Wawrinka o Cilic entre otros) y ha alcanzado por primera vez en su carrera unas semifinales en un Master 1000. Hay que destacar que además de las bajas del torneo muchos jugadores no han rendido como se esperaba de ellos y han tenido derrotas tempraneras, como el caso de Thiem, Nadal o el local Raonic. Todas estas bajas han posibilitado que las semifinales sean Federer vs Haase y Zverez vs Shapovalov, uno de los Masters 1000 más mermados que se recuerdan.

En cuanto al partido, en el caso de Federer podemos esperar el juego alegre que acostumbra a hacer. El de Basilea intentará jugar puntos cortos, dominarlos y siempre que se pueda jugar y meter presión en la red y variando el juego con su gran revés cortado.