Halep suma y sigue en Toronto

Simona Halep, actual segunda mejor raqueta del mundo, sigue imbatible en la Rogers Cup de Toronto y ya se encuentra entre las cuatro mejores del torneo, evento perteneciente a la categoría Premier 5 y del que la rumana es la actual campeona (venció el año pasado en Montreal). En el partido de cuartos de final que no se pudo disputar en el día de ayer a causa de la lluvia, la tenista de Constanza se impuso por la vía rápida a la francesa Caroline Garcia, número 21 del mundo.

Garcia sufrió mucho con su segundo servicio: sólo un 40% de puntos ganados frente al 67% de su rival Tras un comienzo de partido marcado por la igualdad yen el que ambas jugadoras dispusieron de varias oportunidades al resto para desnivelar la balanza, fue finalmente Halep quien, en el noveno juego, logró el primer 'break' del partido que le acabaría sirviendo para hacerse con el primer por 6-4 tras tres cuartos de hora de juego.

Halep muestra su poderío

Con el primer set ya en el bolsillo de la rumana, la gran igualdad que se vio durante la primera manga desapareció en la segunda. Garcia disparó su cuenta de errores no forzados, algo que no desaprovechó Halep para coger la iniciativa del encuentro para no perderla. La rumana consiguió otras dos roturas más a su favor para ponerse con un claro 5-1 a su favor. Su rival maquilló el resultado en el siguiente juego pero acto seguido, la vigente campeona no dio lugar a las dudas y finiquitó el encuentro (6-2).

Así pues, Simona Halep se encuentra ya a sólo dos pasos de repetir título en Canadá y para ello tendrá que vencer primero a la ucraniana Elina Svitolina, quinta favorita del cuadro y que ha remontado a la española Garbiñe Muguruza en el otro partido de cuartos de final aplazado al día de hoy.