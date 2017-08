Análisis cuadro masculino ATP Cincinnati: la batalla por el número uno sigue en juego

Google Plus

Roger Federer partirá como uno de los principales favoritos en Cincinnati. Foto: zimbio.com

Sin tiempo para digerir Montreal, llega el séptimo Masters 1000 de la temporada, el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), en el que también figuran como principales cabezas de serie el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, que además lucharán por ocupar el trono de un Andy Murray que no podrá defender la final alcanzada en 2016. Otra ausencia sensible será del actual campeón, el croata Marin Cilic, que sigue recuperándose de la lesión en el aductor que arrastra desde Wimbledon.

Nadal y el resto de españoles, protagonistas de la parte alta del cuadro

Tras su traspiés en Montreal (cayó en los octavos ante el local Shapovalov), Rafa Nadal llega a Cincinnati todavía dependiendo de sí mismo para alcanzar el número uno del mundo. Aunque la empresa no será nada sencilla para el manacorí en un torneo en el que venció en 2013. Tras ese éxito llegaron las dudas, no acudiendo a la defensa del título en 2014 por lesión en la muñeca y con dos terceras rondas en los dos últimos años. La derrota ante Shapovalov ha permitido al español llegar con más tiempo de preparación y a eso hay que sumar el hecho de que no debutará hasta la segunda ronda ante el vencedor del choque entre el francés Richard Gasquet y un jugador procedente de la previa.

Rafa Nadal en acción la semana pasada en Montreal. Foto: zimbio.com

Cruces atractivos de primera ronda son los siguientes: Harrison-Muller, Fognini-Medvedev,Berdych-Del Potro y Goffin-Kyrgios En futuras rondas al español le aguardan tenistas como el luxemburgués Gilles Muller (16), su verdugo en el último Wimbledon o el belga David Goffin (9). En los cuartos de final esperaría el francés Jo-Wilfried Tsonga (8) mientras que el austríaco Dominic Thiem (3) o el japonés Kei Nishikori (5) serían sus hipotéticos rivales en la penúltima ronda. Además de Nadal, la parte superior del cuadro cuenta con una abundante representación española encabezada por el asturiano Pablo Carreño (11) que comenzará su andadura ante el italiano Paolo Lorenzi. Si el gijonés lograra vencer podría haber duelo español en la segunda ronda ante Fernando Verdasco. El madrileño debutará ante el mayor de los hermanos Zverev, Mischa. El catalán Albert Ramos jugará frente a otro tenista procedente de la fase previa y por último, el alicantino David Ferrer se verá las caras con el local Steve Johnson.

Federer y Zverev no repetirán la final de Montreal

Roger Federer llega a uno de sus torneos preferidos. El suizo, que tiene también posibilidades matemáticas de alcanzar el número uno del mundo al finalizar esta próxima semana, ha vencido hasta en siete ocasiones en Cincinnati (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015) y con otro título más igualaría los ocho que posee en Wimbledon quedándose a uno de los nueve de Halle, torneo que más veces ha ganado. Como segundo favorito, el helvético esperará al ganador de uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda, el que medirá al argentino Diego Schwartzman y el ruso Karen Khachanov.

Alexander Zverev celebra un punto durante su partido de semifinales en Montreal. Foto: zimbio.com

Feliciano López se medirá al surcoreano Hyeon Chung y el castellonense Roberto Bautista, decimocuarto favorito, al estadounidense Jared Donaldson El camino hipotético de Federer de cara a alcanzar una nueva final en el torneo estadounidense incluye a los tenistas Jack Sock (13), Grigor Dimitrov (7) y el alemán Alexander Zverev (4). Contra éste último no podrá reeditar la final de Montreal al coincidir ambos en la parte baja del cuadro. Zverev, que sería el rival de Federer en una hipotética semifinal, también está exento de la primera ronda y debutará en la segunda ante el estadounidense Frances Tiafoe o un tenista de la previa. Por último, el canadiense Milos Raonic, que figura como sexto favorito, tendrá como rival al ganador del encuentro entre el georgiano Nikoloz Basilashvili y el croata Borna Coric. Raonic, muy necesitado de puntos de cara a obtener una plaza para el Masters de Londres, se vería las caras con Zverev en una futurible ronda de cuartos de final.



El Masters 1000 de Cincinnati se disputa desde este domingo 13 hasta el próximo 20 de agosto. El cuadro completo aquí: