Previa Masters 1000 Cincinnati: Federer busca su octavo título en el oeste americano

Djokovic y Federer con los trofeos de finalista y campeón en 2015 respectivamente. Este fue el séptimo título ganado por Roger en Cincinnati. Foto: ATP World Tour.

Arranca el séptimo Masters 1000 de la temporada en Cincinnati, la penúltima prueba antes del US Open. La pista es muy rápida (bastante más que la de Montreal), es muy favorable para el tenis agresivo y los jugadores con buen servicio se sienten cómodos en la pista. El favorito para ganar esta edición es sin ninguna duda Roger Federer.

Federer quiere su octava corona

No ha habido tenista más exitoso en el medio oeste americano que Roger Federer. El suizo ha logrado siete títulos a lo largo de su carrera y ha sido imparable a lo largo de los años en Cincinnati, perdiendo solamente dos partidos en las últimas siete ediciones que ha disputado. El maestro ha sumado cinco títulos en Cincinnati en siete años. En 2015, en el último torneo que disputó Federer en Cincinnati, este no perdió su saque en toda la semana. Se antoja muy difícil romper el servicio del suizo a pesar de que su nivel al saque en Montreal fue bastante irregular.

La pasada edición no pudo disputar uno de sus torneos preferidos debido a su lesión de rodilla pero el suizo vuelve a por su octava corona en uno de sus mejores años de su carrera. Además, Federer querrá quitarse el mal sabor de boca tras la derrota sufrida ante Alexander Zverev en la final de Montreal.

Zverev en busca del triplete

Tras haber conquistado el ATP500 de Washington y el Masters 1000 de Montreal, el joven alemán quiere terminar un camino hacia New York de ensueño con otra gran actuación en Cincinnati. A priori, el desgaste físico le podría jugar una mala pasada al alemán, tras haber jugado 10 partidos en menos de dos semanas. Sería muy improbable que el alemán se borrara del torneo debido a que está mas motivado que nunca. Aun así, con la cantidad de desgaste que tendrán sus piernas y su cuerpo se antoja muy complicado que Zverev logre su tercer título consecutivo.

Nishikori, Thiem y Raonic querrán resarcirse tras una pronta eliminación en Montreal

Los tres tenistas sufrieron una dolorosa derrota a las primeras de cambio en Montreal. El japonés cayó derrotado ante Gael Monfils en su debut a pesar de haber dispuesto de cuatro bolas de partido consecutivas en la muerte súbita final. El austriaco cayó en otro partido intenso de tres sets ante el argentino Schwartzman. Por último, Raonic, ídolo local en Montreal cayó de manera clara ante Mannarino.

De estos 3 tenistas, Milos Raonic es el que mejor resultado obtuvo la temporada pasada en Cincinnati, alcanzando las semifinales. Thiem llegó a cuartos de final y justamente, fue eliminado por Raonic. Nishikori no pudo pasar de tercera ronda en 2016 debido al desgaste de los Juegos Olímpicos.

Raonic y Nishikori están teniendo un año para olvidar por el momento, su nivel ha bajado mucho comparándolo con el de la temporada pasada y necesitarán un buen resultado lo antes posible para poner volver a coger confianza. El año de Thiem en cambio, esta siendo bastante mejor que el de los dos anteriores mencionados, pero necesitará defender estos 180 puntos de la temporada pasada para poder superar a Marin Cilic en la clasificación al final de la semana.

Murray le dirá adiós al número uno

Tras 40 semanas como primer clasificado de la clasificación ATP, Andy Murray perderá su número uno debido a que no estará presente en este torneo debido a una lesión. El escocés defendía los 600 puntos logrados en la final de la pasada edición esta semana y esos puntos le costarán el número uno. El escocés afirmó que su objetivo principal es volver para el US Open e intentar recuperar la cabeza de la clasificación lo antes posible. Roger Federer y Rafa Nadal se jugarán esta semana desbancar a Murray.

Federer y Nadal lucharán por el número uno

La cabeza de la clasificación ATP tendrá un nuevo dueño al acabar la semana. Roger Federer y Rafa Nadal lucharán por convertirse en número uno por cuarta vez en sus carreras. Sin duda habrá una gran batalla en Cincinnati para saber que tenista llegará como número uno al último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Rafa Nadal está 320 puntos por encima de Federer en la clasificación y el español sería número uno sí o sí en caso de igualar o mejorar el resultado del suizo. Nadal también sería número uno si Federer no alcanza las semifinales. Si Federer alcanzase la final, Nadal debería alcanzar como mínimo las semifinales.

El suizo también depende de él mismo para volver al trono, si gana el título sí o sí sería número 1. Federer aun así, se ve obligado a llegar a semifinales y que Nadal no supere la segunda ronda o a llegar a la final y que el español no supere los cuartos de final.

El campeón defensor no estará

Marin Cilic que no juega desde la final de Wimbledon, anunció que se perdería el torneo de Montreal para poder preparar lo mejor posible su defensa de título en Cincinnati. Pero el croata se ha resentido de sus molestias en el abductor y ha decidido borrase del torneo que ganó hace 12 meses. Cilic intentará estar presente en el US Open para poder intentar recuperar los puntos perdidos esta semana. El croata no perderá el número seis de la clasificación si Dominic Thiem no supera los cuartos de final.