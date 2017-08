Federer, baja para Cincinnati

Roger Federer con gesto serio durante la final del Masters 1000 de Montreal ante Alexander Zverev. Foto: zimbio.com

Tras su derrota ante el alemán Alexander Zverev en la final del Masters 1000 de Montreal, Roger Federer ha anunciado que no estará en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), siguiente evento de Masters 1000 y que comenzó ayer domingo. Debido a molestias en la espalda, molestias que se produjeron en el día de ayer ante Zverev, el suizo ha optado por la prudencia y se ausentará de un torneo que ha conquistado nada más y nada menos que en siete ocasiones (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015).

"Siento tener que comunicar que este año no estaré en Cincinnati. Siempre he disfrutado mucho jugando allí. Sus aficionados son de los mejores del mundo y les echaré mucho de menos. Desgraciadamente, me hice daño en la espalda en Montreal y necesito descansar durante esta semana", declaró el de Basilea que, de esta manera, no podrá reconquistar un número uno del mundo que pasará a disposición del español Rafa Nadal una vez que concluya el torneo estadounidense. Pese a que no es algo que se haya puesto como principal objetivo, el suizo todavía se encuentra en una buena posición para asaltar el trono del tenis mundial casi cinco años después de que lo cediera al serbio Novak Djokovic. Si dentro de cuatro semanas, el helvético levantara su sexto US Open, tendría bastantes posibilidades de conseguirlo.

Porque el gran objetivo del suizo durante este 2017 no ha sido otro que seguir sumando 'Grand Slams' a su palmarés. Tras lograr su quinto Open de Australia y su octavo Wimbledon, Federer ya tiene 19 y buscará la cifra redonda de 20 'majors' en Flushing Meadows, escenario en el que ya ha salido vencedor en cinco ocasiones consecutivas aunque la última de ellas se remonta a 2008 ​cuando derrotó al escocés Andy Murray en la final.