Carla Suárez brilla en la noche americana

En el último partido de la jornada de lunes, la pista Grandstan recibía con los brazos abiertos a dos combativas tenistas como son la canaria Carla Suárez y la croata Mirjana Lucic-Baroni, teniendo ambas como objetivo llegar hasta la segunda ronda del Western & Southern Open. La española hacía acto de presencia en el evento americano después de sucumbir en la segunda ronda de Bastad y en la primera ronda de Toronto, estando ubicada en el puesto número treinta y dos del ránking WTA. Al otro de lado de la red comparecía la croata, que no había sido capaz de superar la barrera de la primera ronda en los últimos cuatro torneos que había disputado, Roland Garros, Eastbourne, Wimbledon y Toronto. Duelo de mucho nivel para completar la primera gran jornada de tenis en el Premier 5 de Cincinnati a la espera de que este martes entren en acción las primeras grandes favoritas a hacerse con el triunfo final.

Carla manda desde el principio

Con la noche cerrada recibiendo el último partido del día en el torneo femenino, Carla Suárez quería ser la estrella que más brillara en la noche de Cincinnati, por lo que cual tras un juego largo, de ni más ni menos que cinco minutos, conseguía poner contras las cuerdas a Lucic-Baroni, disponiendo de su primera bola de rotura, la cual le llevaba hasta el 1-0 a las primeras de cambio, el cual ampliacaba a continuación con la certificación de la rotura para tener un cómodo 2-0 nada más empezar.

De ahí en adelante todo sería tranquilidad para Carla con su saque y peligro a la hora de restar, puesto que Mirjana en ningún momento se mostraba confiada a la hora de servir, teniendo en todos sus saques muchos puntos en juego hasta que la canaria terminaría llegando al 5-3, momento en que encontraría la primera oportunidad de cerrar el set al resto. Los nervios le jugaban una mala pasada a Lucic-Baroni, que no era capaz de retener su saque entregando la primera manga a Carla Suárez por 6-3 después de tan solo 37 minutos, mostrando una gran versión de juego que le dejaba a tan solo una manga de cerrar su billete a la segunda ronda del torneo americano.

La locura de los quiebre marca por completo la segunda manga

Tras un pequeño descanso en el que Marc Casabó bajaba a pista para dar indicaciones a Carla Suárez, remarcándole la importancia de abrir la pista y mantener la agresividad en la segunda manga. A sabiendas de la importancia de mejorar en su juego, Lucic-Baroni lograba disponer de una bola de rotura a las primeras de cambio, la cual no era capaz de transformar en una rotura, para que Carla diera la vuelta al electrónico cerrando el primer juego del segundo parcial.

El hecho de haber inquietado al resto no hacía que Mirjana cambiara sus problemas al saque, salvando una primera bola de rotura con un golpe ganador a la línea, para que en la segunda bola de quiebre no fuera capaz de frenar a Carla, que rompía el saque de su contrincante para irse hasta el 2-0, como ya ocurriera durante la primera manga. Estando contra las cuerdas y a un paso de la eliminación, Lucic-Baroni solicitaba la presencia de su entrenador, quien le intentaba alentar para que buscara darle la vuelta al electrónico, algo que tendría en su mano con dos bolas de break, valiéndole la primera para recuperar la rotura sufrida anteriormente y poner el 3-2 en el luminoso, saliendo rápidamente Marc Casabó para tranquilidad a su pupila, remarcándole la importancia de volver al camino que había venido mostrando en los juegos anteriores.

Carla se hace fuerte

No sería más que un mero espejismo la reacción mostrada por Mirjana al romper el saque de su oponente, y es que la croata cedía un 15-40 que llevaba a Carla hasta el 4-2 dando un puñetazo encima de la mesa, el cual no lograría mantener, puesto que Lucic-Baroni, que sin nada que perder se jugaba una bola tras otra, lograba romper el servicio de la canaria para recortar distancias hasta el 4-3. Tras igualar el segundo parcial a cuatro juegos, Mirjana continuaba en estado de gracia, poniéndose rápidamente con un 0-30 que dejaba a Carla con muchas dudas en su raqueta, pero que al final lograba sacar adelante su saque para colocarse con 5-4 y pasar la presión a su contrincante, quien veía como Carla Suárez disponía de una bola de partido, la cual solventaba la croata con un brillante saque, para terminar poniendo el 5-5 en el luminoso con las espadas en todo lo alto. La canaria sacaría adelante su servicio y, a continuación ponía contra las cuerdas a la croata, que en esta ocasión no era capaz de salvar una nueva bola de partido que le daba a Carla el segundo set por 7-5 y el pase a la segunda ronda por 6-3 y 7-5 después de una hora y veintiséis minutos de partido.