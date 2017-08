Thiem se impone y avanza en Cincinnati

Google Plus

Theim derróto a Fognini y avanzó a los octavos de final en Cincinnati | Foto: Zimbio

Una hora y seis minutos tardó Dominic Thiem en derrotar a Fabio Fognini en el segundo partido en el historial entre ambos. El primero había sido hace dos años, cuando se enfrentaron en Munich, con victoria también para el austríaco. Fabio Fognini llegaba al encuentro con una victoria en sus espaldas, ya que en primera ronda había derrotado al ruso Daniil Medvedev. Dominic Thiem, al ser el tercer preclasificado del torneo, era su presentación en tierras norteamericanas.

El encuentro lo dominó Thiem desde el comienzo. Fueron puntos muy cortos los que se jugaron en el primer set, ya que la gran mayoría de ellos no superaron las cinco pelotas. Thiem fue muy regular con su servicio y en él encontró una gran fortaleza, ya que solamente perdió tres puntos con su saque a lo largo del set. Fognini fue más irregular con el servicio, jugando con apenas el 50% de sus primeros saques.

Thiem logró quedarse con el servicio del italiano en el segundo game, en la única chance de quiebre que generó, y con eso le bastó para quedarse con el primer set. El austriaco jugó un game de saque perfecto para ganar la primera manga por 6-3 y generar los primeros gritos de bronca en Fognini, que terminó enojado con su juego el set. Y como lo terminó al set lo comenzó Fabio. Mal juego de saque y rápidamente Thiem lo quiebra para ponerse a la delantera por 1-0. Los gestos de desgano y de no encontrar respuesta se notaban en el italiano, que parecía estancado en la cancha.

En el cuarto juego Fognini tuvo por primera vez la oportunidad de quedarse con el servicio del austríaco pero no pudo. Thiem con un gran juego logró levantar las situaciones en contra y quedarse con el game . Tras eso fue el austriaco quien quebró nuevamente el saque del italiano para ponerse 4-1. Por su parte, Fognini no ocultó su bronca y lanzó una pelota fuera de la cancha, lo que generó que el juez lo sancionara con un warning. Thiem, al igual que su rival, desperdició situaciones de break, pero en su caso era para quedarse con el partido. Fognini sacaba 2-5 y el austriaco generó tres matchs points, que malgastó con errores no forzados y estiró el encuentro unos minutos más.

Con su saque, Thiem perdió solamente diez puntos a lo largo de todo el partido. Números muy bajos que no iban a ser la excepción en el último game. Nuevamente un juego perfecto y cerrando con un ace se llevó el set y el partido para cerrar el marcador por 6-3 y 6-2. Se despide Fabio Fognini y avanza el tercer preclasificado Dominic Thiem, que jugará ante el ganador de Adrian Mannarino y Sam Querey. De ganar, el austríaco igualará su mejor actuación, que fue el año pasado donde llegó a cuartos de final y perdió con Milos Raonic.