Un paciente Del Potro avanza en Cincinnati

Delpo ya está en octavos de final en Cincinnati. Foto: ATP World Tour

Juan Martín Del Potro continúa a paso firme por tierras norteamericanas y ya está en la tercera ronda del Western and Southern Open de Cincinnati tras vencer en una hora y 40 minutos al local Mitchell Krueger, 244 del mundo. Luego de la gran victoria en primera rueda ante el checo Thomas Berdych, enfrente tenía al local Mitchell Krueger, proveniente de la qualy, que venía de derrotar categóricamente al francés Benoit Paire en su debut en el cuadro principal.

Los más de 30° de temperatura en el mediodía de Cincinnati fueron el escenario para que la torre de Tandil busque el pase a la tercera ronda. Aunque el local no se quedaría atrás y comenzó mostrando un juego agresivo al igual que en su partido anterior. Con un potente y eficaz servicio, Krueger se imponía en sus juegos. Del Potro no podía afianzarse con la devolución y se lo notaba muy estático y errático desde el fondo de la cancha. Así y todo no mostró dificultades para ganar sus games de saque.

El momento de quiebre fue en el décimo game, donde Krueger sacaba 4-5. Ninguno había generado situaciones de break y el argentino en la primera que tuvo, la ganó. Del Potro se quedó con el servicio del norteamericano y con el primer set 6-4, sin mostrar un juego agresivo como nos tiene acostumbrado. La segunda manga no se diferenció demasiado con la primera. Ambos continuaron con sus buenos juegos de saque, aunque Krueger comenzó a errar más que en el set anterior. Del Potro jugaba pacientemente, metiendo la pelota sin arriesgar, buscando que sea el norteamericano quien se equivoque.

Krueger pudo haberse quedado con el saque de Juan Martín en el séptimo game, cuando generó cinco oportunidades de quiebre que supo malgastar para no ponerse delante en el marcador. La chance de Delpo estuvo nuevamente en el último game del partido, el décimo cuando Krueger sacaba 4-5. Como en el set anterior, el argentino estuvo más firme y tras 12 minutos de juego y tres puntos de partido desperdiciados, logró quedarse con el set y el partido 6-4 y 6-4. Juan Martín Del Potro avanza a la tercera ronda en Cincinnati y enfrentará a su amigo Grigor Dimitrov, que viene de ser compañero suyo en dobles en Canadá.