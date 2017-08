Kyrgios se impone a Dolgopolov en un partido lleno de errores

Google Plus

Nick Kyrgios continúa con su mejoría tras sus dolorosas eliminaciones en Queen's, Wimbledon y Washington debido a problemas físicos. El australiano esta vez se deshizo de Dolgopolov en un partido ni mucho menos bueno donde hubo muchos errores y pocos puntos bonitos. El cañonero croata Ivo Karlovic será el rival de Kyrgios en tercera ronda, un duelo entre dos de los mejores sacadores del mundo.

Set lleno de errores

Tras tres servicios que fueron mantenidos con comodidad, Kyrgios cedió su saque tras unos errores bastante claros y una doble falta final. A pesar de ello, el australiano no tardó en devolverle la rotura a su rival. En el siguiente juego Kyrgios dispuso de un 15-40 pero no lo aprovecharía tras errar dos restos, aun así, tuvo otra oportunidad gracias a un error de revés del ucraniano y esta no la desperdició, otro error de Dolgopolov, esta vez de derecha le daba la rotura al australiano.

Una vez más los errores le jugaron otra mala pasada a Dolgopolov. Este volvió a ceder su servicio y le dio la ventaja a Kyrgios. Tras consolidar en un juego donde el ucraniano dio algo de guerra, el australiano se adelantaba 5-3. Kyrgios fue capaz de cerrar el set al resto tras otro par de errores del ucraniano, este último fue una volea que se le marchó por poco al pasillo de dobles. Kyrgios se llevó la primera manga por 6-3, ganando los últimos cinco juegos de forma connsecutiva y con bastante más confianza en su tenis.

Una muerte súbita igualada le da el partido al australiano

Este set no tuvo tampoco mucha historia, los jugadores mantuvieron su servicio sin problemas en cinco ocasiones de seis, solamente sufrieron en un juego. El primero en tener que levantar un marcador adverso fue Kyrgios, el ucraniano dispuso de un 0-40 gracias a una gran anticipación y a dos errores del australiano. Aun así, Dolgopolov no pudo aprovechar ninguna de las tres oportunidades tras no meter ningún resto en la pista con su revés. Dolgopolov se vio obligado a salvar dos bolas de rotura en el octavo juego cuando el australiano se encontraba con 15-40. El ucraniano tuvo la suerte de su lado y mantuvo la sangre fría para seguir vivo en el partido. Sin ninguna rotura en todo el set, este se iba a decidir en la muerte súbita.

La muerte súbita empezó mal para Kyrgios que cedió un mini-break en el primer punto. Dolgopolov convirtió sus dos saques y se adelantó 3-0 pero este desempate iba a irse con tres iguales al cambio de lado debido a que el ucraniano perdió sus tres puntos siguientes. Los siguientes seis puntos fueron para el sacador, el australiano salvó una bola de set con 6-5. Kyrgios logró el séptimo punto tras el segundo cambio de lado y dispuso de su primera bola de partido, y este solo iba a necesitar una ya que cerró el partido ganando el punto al resto. Parece que el joven australiano ha recuperado mucha confianza y se le ve muy motivado en la pista.