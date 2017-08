Kvitova tampoco puede con la mejor versión de Stephens

Foto: Zimbio

Uno de los nombres propios de esta gira norteamericana está siendo, sin duda, la jugadora estadounidense Sloane Stephens. La buena de Sloane ha luchado y ha trabajado muy duro para recuperarse de su lesión en el pie que la tuvo apartada casi un año de las pistas. Stephens regresó a la competición hace algo más de un mes, pero fue la semana pasada cuando de verdad vimos que estaba de vuelta, en el WTA Premier 5 de Toronto, la americana logró colarse en las semifinales y subió 800 puestos en el ranking WTA. Esta semana, Sloane está confirmando en Cincinnati las buenas sensaciones, y ya está en octavos de final tras derrotar a toda una Petra Kvitova.

La mala suerte también se cebó con Petra Kvitova cuando un ladrón entró en su casa y le provocó numerosos daños en su mano izquierda el pasado mes de diciembre. Petra fue operada de urgencia y comenzó su recuperación con la máxima ilusión por volver a hacer lo que más le gusta, competir dentro de una pista de tenis. El trabajo tiene sus recompensas y el pasado mes de mayo, Kvitova volvió a vestirse de corto para jugar de nuevo en Roland Garros. La gira de hierba confirmó que Petra podía volver a ser la que fue con su título en Birmingham. Tras sufrir una inesperada derrota en Wimbledon, Petra llega a esta gira con muchas ganas e ilusión de hacer algo grande.

Sloane nunca dejó que Petra entrara en el partido

Sloane Stephens saltó a la pista con las ideas muy claras, no permitir que la jugadora checa entrara en el partido. La americana se hizo ama y señora del encuentro, dominando con su golpe de revés y con muy buenos números al saque, Sloane fue la clara dominadora del encuentro de principio a fin. Petra no se sintió cómoda en ningún momento y jugó a merced de una brillante Stephens. Sin pegada, sin dominar con el saque y sufriendo en cada intercambio, la checa no fue oposición para una Stephens que supo como buscarle las cosquillas a su rival. Tras una primera manga en la que no hubo color, la estadounidense se adelantaba por un contundente parcial de 6-2.

Más de lo mismo en un segundo set en el que vimos a una checa algo más agresiva aunque en ningún momento, dio la sensación de sentirse cómoda sobre el cemento de Cincinnati. En apenas una hora y 13 minutos, Sloane ya había sellado su pase a la siguiente ronda por un marcador de 6-2 y 6-3. Sloane Stephens quiere seguir con su magnífico estado de forma. La americana se enfrentará a Ekaterina Makarova por una plaza en los cuartos de final del WTA Premier 5 de Cincinnati.