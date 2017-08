Kuznetsova impide el duelo entre españolas

Google Plus

Kuznetsova golpeando un slice en un torneo anterior. Foto: Zimbio.

Superando a Lucic-Baroni en primera ronda y a Aleksandra Krunic en la instancia siguiente, la española Carla Suárez Navarro se metió en los octavos de final de la WTA de Cincinnati donde se enfrentó con la buena tenista rusa Svetlana Kuznetsova, quien arribó al presente duelo luego de dejar fuera del certamen a Yulia Putintseva con una extrema facilidad. En la jornada de hoy, la número ocho del planeta jugó cómoda, con mucha soltura y no encontró demasiada resistencia por parte de Carla. Con parciales de 6-2 y 6-4, la rusa continúa escalando en la antesala del Abierto de los Estados Unidos y deberá chocar, en un gratísimo encuentro, con la número uno de España, Garbiñe Muguruza.

Sin dudas que la actualidad de Suárez no es ni por asomo la más anhelada por ella ni por sus seguidores. Teniendo en cuenta las numerosas virtudes con las que se luce su juego y el alma competitiva que la convierten en una gladiadora, no caben dudas que pudiese estar situada en los puestos más altos del ranking. Con esta derrota, acumula unas cuantas eliminaciones prematuras y no logra imponer el tenis eficaz que la llevó a ocupar la sexta posición en el año 2016. El aguerrido y agresivo juego que posee desde el fondo de la cancha hace que ella, sea una tenista complicada, inteligente y preferiblemente evitable por el resto de las jugadoras.

La rusa, por su parte, es una tenista muy técnica que le gusta proponer y ser protagonista en los encuentros. Con mucha astucia, no desesperó por un minuto y fue paciente para atacar en los momentos justos a la española: mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios (81%), cometió pocos errores y no le dejó muchas alternativas a Carla, quien se vio superada en todo momento. En el primer parcial, la rusa rompió tres veces el saque de su adversaria que, si bien achicó un break, no pudo evitar que el primer set se alinee a la número ocho del mundo por 6-2.

La segunda manga fue más equilibrada. Suárez Navarro logró posicionarse mejor en el centro de la pista, mostró mayor seguridad y confianza, y tomó mejores decisiones con sus impactos. Mientras tanto, Kuznetsova siguió utilizando la misma estrategia de juego que en el primer set, basada en acertar buenos servicios y buscar finalizar los puntos sin grandes peloteos. Si bien es cierto que su tenis se mostró más vulnerable, las potentes pelotas arrojadas con su drive continuaron dañando firmemente a la española.

El alto porcentaje de primeros saques disminuyó significativamente pero se hizo aún más fuerte con el segundo servicio (no perdió ningún punto). El saque de Kuznetsova fue la clave que marcó el devenir del partido: con el mismo, la rusa pudo desequilibrar a la española e impidió que en la próxima ronda haya duelo entre compatriotas. Luego de una hora y veinte minutos de juego, eliminó a Carla Suárez Navarro con un 6-4 y se ganó un lugar en los cuartos de final de Cincinnati. En la fase posterior, deberá enfrentarse nada menos que con Garbiñe Muguruza por un puesto entre las cuatro mejores del torneo norteamericano.