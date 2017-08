Sigue la sequía de Ramos ante Nadal

El nuevo número uno del mundo sigue empecinado en ganar Cincinnati para estrenar de la mejor manera la cima del ranking mundial que le pertenece tras el abandono de Andy Murray de los últimos dos masters 1000. Nadal y Ramos-Viñolas se habían enfrentado en tres ocasiones que resultaron en victorias para Rafa, pero ésta sería la primera ocasión en que chocaban en canchas duras donde el catalán es un poco más potente que el manacorí. Ambos jugadores salieron a la cancha con un distintivo en solidarización con el recién atentado que recibió la ciudad condal.

El servicio fue parte fundamental en un primer set muy igualado, y como muestra de esto, tenemos que solamente se presentó una oportunidad de quiebre para Rafa, y ocurrió en el décimo game (5-4), pero Ramos supo como evitar el quiebre del mallorquín. Las acciones se mantendrían igualadas hasta llegar al tiebreak donde la veteranía de Nadal iba a salir a flote, el manacorí logró imponer supremacía para quedarse con el desempate 7-1 y con el set 7-6.

A pesar que Ramos-Viñolas se encontraba en desventaja, no bajó los brazos, sacó con mucha autoridad durante sus dos primeros games de servicio y ya había puesto en aprietos a Rafa haciéndolo conceder su primera oportunidad de quiebre. La presión del catalán no iba a cesar aquí, en el cuarto game (sacando Nadal) se puso arriba 0-40, sin embargo Rafa no da ningún punto por perdido y consiguió hacerse con cinco puntos de forma consecutiva para igualar las acciones a dos.

Esto ocasionó un punto de quiebre en el encuentro, Ramos-Viñolas se vino abajo y Nadal se inspiró, de ahí en adelante se desató la fiera y fue imposible para Ramos mantenerse, por lo que Rafa se quedaría con el set por 6-2. El manacorí finalizó el encuentro con un total de 19 tiros ganadores y 25 errores no forzados, mientras que Ramos solo logró once winners y 33 errores no forzados. Rafa no para por el día de hoy, esta misma noche debe enfrentarse a Nick Kyrgios que en el turno antes de Rafa dejó en el camino a Ivo Karlovic. Nadal tiene la serie a su favor ante el australiano por 2-1, esta noche Kyrgios tendrá la oportunidad de igualar la serie particular o Rafa de poner tierra de por medio.