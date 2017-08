Nick Kyrgios saca la peor cara de Rafa Nadal

Google Plus

Nick Kyrgios terminando un golpe paralelo. Imagen-Zimbio

Segundo partido que iba a jugar Rafael Nadal en un mismo día tras aplazarse su anterior enfrentamiento con Albert Ramos debido a la lluvia en Cincinnati. El de Manacor pudo deshacerse del catalán pasada la hora y media de encuentro en dos sets 7-6 y 6-2. Al igual que Rafa Nadal, Kyrgios también había disputado un partido aplazado por las condiciones meteorológicas ante Karlovic. El australiano tuvo que un 4-6 para después ganar los dos siguientes por 7-6 y 6-3.

Un Rafa Nadal irreconocible

El encuentro comenzaba con el español sufriendo en el servicio, tanto que Kyrgios tuvo la primera bola de ruptura y la aprovechó para tomar ventaja en el marcador. El australiano no falló en su saque y aprovechaba los errores no forzados de Nadal para seguir por delante. En el siguiente saque de Nadal, el nuevo número uno del mundo seguía sin encontrar la comodidad en pista, mientras, Kyrgios seguía concentrado para aumentar la ventaja en el set. De nuevo, el número 23 del mundo rompía el saque de Rafa Nadal en su tercera bola de break del partido. Tras su saque, Kyrgios ya iba 0-4 a favor en el set y bajó la intensidad pero sin confiarse demasiado. Nadal empezaba a ganar su saque pero Nick no fallaba en el suyo, por lo que se llevó el primer set por 6-2.

La mejor versión de Kyrgios

Arrancaba el segundo set con un Rafa Nadal recuperando la seguridad en su saque tal como había finalizado el primer set. Kyrgios seguía el mismo papel pero en el 4º juego del 2º set estuvo en a puros al tener bola de break en contra, la cual supo salvar para seguir empate a dos en el marcador. Tras no cerrar el break point que había tenido anteriormente Nadal, éste volvía a sacar con desconfianza y volviendo a tener errores no forzados. Kyrgios ponía en a puros a Rafa, meneándole en todo momento por toda la pista y volvió a aprovechar una bola de break y ponerse por delante en el segundo set e ir encaminado hacía la victoria.

La garra no le valió a Nadal

Cuando el partido de Rafa Nadal parecía llegar a su fin, el manacorí supo levantar dos bolas de partido en su saque para tener una esperanza mínima en el partido. Aún tendría otra posibilidad Kyrgios de acabar con el encuentro en su servicio pero primero tendría que levantar un break point en contra. Nadal tiró de orgullo y acabó rompiendo el saque de Nick tras encontrarse una doble falta del australiano.

El partido iría al 5-5 y Nadal recuperaba su confianza pero Kyrgios, muy concentrado en el partido, volvería a hacerle sufrir al de Manacor para romperle nuevamente el saque y de nuevo tener otra oportunidad de llevarse el encuentro. Finalmente, Nick Kyrgios hizo poderío de su gran servicio para llevarse el partido por 6-2 y 7-5 y acceder a las semifinales del Master 1000 de Cincinnati, donde se verá las caras nuevamente con un español, esta vez con David Ferrer. El de Jávea consiguió vencer al austriaco Dominic Thiem.