Stephens acaba con Goerges y vuelve a pisar las semifinales

Sin duda el regreso de la temporada. Sloane Stephens está volviendo a ser esa jugadora capaz de hacer grandes cosas y más cuando juega delante de su público. Tras once meses de inactividad deportiva, Sloane Stephens volvió a competir hace algo más de un mes en el tercer Grand Slam del año, en Wimbledon, no pudo pasar de la primera ronda pero eso era lo de menos, lo importante era ver a una Sloane sana y muy competitiva. Su gran explosión llegó la semana pasada en el WTA Premier 5 de Toronto donde la americana, logró plantarse en semifinales donde perdió con una superlativa Caroline Wozniacki. En Cincinnati, ha logrado colarse de nuevo en semifinales y no sabemos donde esta su techo en Ohio.

Julia Goerges es una auténtica cañonera. La alemana es de las jugadoras más ofensivas de todo el circuito, tiene un poderoso servicio y también sabe atacar desde el fondo de pista tanto con su golpe de derecha como con el revés. La actual número 37 del mundo, está teniendo una de sus mejores campañas en los últimos tiempos, ubicada la número 26 en la Race a Singapur puede acabar el año en los puestos nobles del ranking WTA. En Cincinnati ha hecho un muy buen papel dejando fuera de combate a una de las grandes favoritas, Elina Svitolina.

Primer set visto y no visto

El primer parcial fue un auténtico recital de tenis por parte de la raqueta estadounidense. A Julia Goerges le costó entrar en juego y es que Sloane, no le puso las cosas nada sencillas desde el primer punto. En apenas 27 minutos, la norteamericana ya se había adjudicado la primera manga por un más que contundente parcial de 6-1. La alemana tenía que reaccionar, Goerges estaba totalmente perdida sobre la pista y en el segundo parcial, todo cambió por completo.

Julia comenzó a jugar mucho más agresiva, se soltó al saque e igualó las fuerzas en un segundo set que pudo caer de cualquier lado. Finalmente, Stephens aguantó mejor mentalmente en el Tie-Break y se acabó llevando el partido por un marcador de 6-1 y 7-6 (3). Sloane Stephens sigue sorprendiendo a todos y buscará en la próxima jornada acceder a su primera final desde su regreso a las pistas. Simona Halep será su rival, la rumana también se juega mucho en este torneo, si gana el certamen, se convertirá en la nueva número uno del mundo.