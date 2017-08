Muguruza: "He estado tranquila, sin perder el ánimo y he conseguido ganar"

Tras la victoria Garbiñe Muguruza accede a la final en Cincinnati | Foto:Zimbio

Si hay una tenista que destacar en este año es la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza causando unos grandes resultados sobretodo en esta segunda mitad de año. Garbiñe tras el año pasado ganar el Roland Garros y hacerse con el primer Grand Slam de su carrera lo que conllevó a entrar en los primeros puestos del ranking WTA, no tuvo un gran comienzo de año sin conseguir grandes resultados y quedándose en unos agridulces octavos de final en su defensa de título en el abierto francés.

A mitad de año y tomando como Roland Garros un punto de inflexión la española con la ayuda de Conchita Martinez supó volver a dar lo mejor de sí misma, alcanzado grandes resultados en la hierba de Birmingham y plantandose en semifinales, tras este buen resultado llegaría a Wimbledon con un plus extra de motivación que le haría meterse en la final del mítico abierto inglés y poner el broche de oro a dos semanas de un muy buen tenis con el título en Wimbledon.

Tras estos buenos resultados llegaría la gira de pista dura donde también mostraría una gran confianza en su juego llegando a la semifinal de Stanford, donde perdería ante un gran nivel de la estadounidense. Tras esto vendría este Abierto de Cincinnati, donde tras superar a tenistas como Svetlana Kuznetsova o Madison Keys (salvando tres puntos de partido en contra), llegaría la hora de enfrentarse a la número uno del mundo Karolina Pliskova a quien tras el cansancio de la checa y el gran juego de la española conseguiría llegar a la final de Cincinnati.

"Cuando ganas a la número uno del mundo tienes que haber hecho un gran partido"

Tras el partido la española Garbiñe declaró en rueda prensa el gran partido que había realizado ante la número uno mundial: "Me sentí siempre muy bien, bajo control y segura en la pista. Lo que se vio en la pista es que todas las cosas caminaron siempre de mi lado", dijo Muguruza, que no perdió nunca el saque y consiguió aprovechar las oportunidades de break de Karolina "Creo que ahí estuvo la clave del partido, además de seguir con mi tenis agresivo desde el inicio".

También la española de origen venezolano argumentó en rueda de prensa que no la importaba la rival con la que se viera en la final de este abierto de Cincinnati: "Es algo que no me preocupa porque seguiré con la misma estrategia que he tenido hasta ahora de salir al campo y jugar mi mejor tenis, el resto es algo que no puede controlar. Stephens es una tenista con la que no he jugado, pero después de la lesión está causando muy buenos resultados sobretodo en Toronto. Por otra parte contra Simona hace mucho que no juego, pero ella es una tenista fuerte de la que he visto muchos partidos en estos días, una rival sólida y complicada" concluyó la española.