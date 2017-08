Garbiñe Muguruza: "Me considero más experta y sé gestionar mejor las situaciones"

Garbiñe Muguruza tiene posibilidades de ser número uno este año. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas

Garbiñe Muguruza, que con su victoria en Cincinnati ante Simona Halep cierra el podio del tenis femenino (junto con Karolina Pliskova y Simona Halep) consiguió el quinto título de su carrera y segundo de la temporada tras Wimbledon, lo cual, además de auparla a la tercera plaza del escalafón femenino, le permite colocarse como líder de la Race de este año 2017. Ese partido por el título en el torneo jugado en el estado de Ohio podría haber supuesto un cambio en el reinado del tenis femenino, ya que Simona Halep necesitaba el título para relevar a Karolina Pliskova al frente del ránking WTA, pero la checa seguirá como número uno tras la victoria de la caraqueña.

Muguruza ha asegurado estar "muy contenta porque no es fácil jugar un partido tan importante a este nivel" y también porque "he podido controlar muy bien el partido" y porque "he sabido controlar las emociones de una final". Ni mucho menos pensaba la campeona de Wimbledon que iba a ser fácil derrotar a Halep, de la que comentó que "es una jugadora supersólida y constante" ante la que "tenía que salir a jugar mi juego y eso es lo que he hecho". Está claro que hay una Garbiñe no solo del año pasado tras ganar Roland Garros sino de años atrás, y otra ahora. Ella misma ha reconocido respecto a este particular que "me considero más experta y sé gestionar mejor las situaciones".

También ha dicho que mucha gente le ha preguntado que para cuándo el número uno, pero ella no se preocupa demasiado por el ránking: "hasta que no pase no voy a estar pensando mucho en eso. Prefiero ganar torneos que pensar en el ránking". En este sentido, es de la misma opinión que Rafa Nadal, quien recientemente también ha dicho (y no por primera vez) que solo piensa en el día a día y sentirse bien jugando al tenis. Finalmente, por si alguien aún no conoce bien a la hispanovenezolana, ha concluido afirmando que "salgo a jugar cada partido para dar lo mejor de mí. Quiero ganar a muerte pero no se puede pedir más que hacer lo que se pueda".

Tras el torneo de Cincinnati, Karolina Pliskova se coloca con 6.390 puntos, Simona Halep con 6.385 y Garbi con 5.860. Teniendo en cuenta que solo defiende 70 puntos en el US Open, tiene opciones de ser número uno tras la disputa del último Grande de la temporada.