Previa ATP 250 Winston-Salem: último test antes del US Open

Pablo Carreño posa con el título de campeón del ATP de Winston-Salem. Foto: ATP World Tour

La última prueba previa al US Open se jugará en Winston Salem, el torneo ATP250 con más jugadores de todos y último torneo de estas US Open series. El estado de la pista y el bote de la pelota es bastante parecido al que veremos en New York la semana que viene. A pesar de que el torneo no contará con ningún top ten este será muy igualado y podremos ver alguna que otra sorpresa, como siempre suele pasar en los torneos previos a un Grand Slam.

¿Defenderá con éxito Carreño su título?

Hace un año, Pablo Carreño lograba su primer título ATP de su carrera tras derrotar a Roberto Bautista en una final muy igualada que se decidió en un tercer set. A pesar de que esta pista y este torneo no encaje muy bien con su tenis, el asturiano ha decidido luchar por mantener su corona en Winston Salem.

Carreño es el segundo cabeza de serie y evitará a jugadores como Roberto Bautista o John Isner hasta la final. El asturiano debutará en segunda ronda ante el ganador del duelo francés entre Julien Bennetau y Pierre-Hugues Herbert (finalista en 2015). Los rivales más dificiles para Carreño en su camino a la final serán Steve Johnson, Fernando Verdasco o Ernests Gulbis. El asturiano llega a este torneo tras haber caído en la segunda ronda en Montreal ante Kevin Anderson y en la tercera ronda en Cincinnati ante David Ferrer.

Bautista quiere quitarse el mal sabor de boca de 2016

A pesar de haber estado set arriba en la final de Winston Salem de 2016, Roberto Bautista se tuvo que conformar con el subcampeonato. El finalista de la pasada edición partirá como primer cabeza de serie y como máximo favorito para ganar el título. El cuadro para Bautista no es muy favorable aun así, el español se podría ver las caras con jugadores en forma como Sugita o Isner antes de la final.

Bautista llega a este torneo alcanzado los cuartos de final en Montreal, pero cayó a las primeras de cambio en Cincinnati ante Jared Donaldson. El español quiere quitarse el mal sabor de boca de la semana pasada y de la final perdida en 2016 para llegar con la máxima confianza posible al US Open.

¿Continuará el buen momento de forma de Isner?

John Isner no ha sido un tenista fiel a este torneo como sí es a otros que se juegan en suelo americano como Atlanta o Washington. El sacador americano llega con mucha confianza tras alcanzar las semifinales en Cincinnati y este buscará su tercer título este verano tras los logrados en Newport y Atlanta. Isner debutará el martes ante Andrey Kuznetsov, un debut bastante complicado ante un rival muy duro que resta muy bien y es un jugador peligroso en los intercambios desde el fondo de la pista. El americano intentará que el desgaste de Cincinnati no le pase mucha factura para poder cuajar una gran actuación aquí.

Algunos tenistas necesitan recuperar confianza

Muchos jugadores no llegan nada bien a este US Open y se han visto obligados a disputar este torneo para intentar recuperar algo de confianza en su tenis tras prontas eliminaciones en torneos previos. Uno de esos tenistas es Steve Johnson, el americano que ya fue campeón en Houston en el mes de abril, pero este ha bajado mucho su nivel y se ha llevado dolorosos golpes en forma de eliminaciones en las primeras rondas de Montreal y Cincinnati.

Viktor Troicki y Gilles Simon tampoco están en su mejor momento, ambos tenistas están en una muy mala racha y necesitan una victoria lo antes posible. La imagen del serbio está siendo muy pobre, no intimida a su rival con el servicio y se está viendo muy débil en los intercambios del fondo de la pista. El francés no ha disputado ninguno de estos dos Masters 1000 y no juega desde la segunda ronda de Kitzbühel, Simon necesita victorias lo antes posible si no quiere llevarse un golpe duro cuando se vea obligado a abandonar el top50.