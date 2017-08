Carrera por el número uno: Nadal, Murray o Federer

Nadal US Open 2016 - Murray US Open 2016 - Federer US Open 2015 | Foto: Zimbio

Luego de dos semanas espectaculares de tenis de primer nivel, con los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, varias son las conclusiones que se pueden sacar luego de ambos torneos. Alexander Zverev y Grigor Dimitrov evidenciaron que ya están casi listos para ser los sucesores de los Nadal, Federer, Murray, Djokovic y compañía. Demostraron un nivel superlativo a la altura de lo que un evento de esta categoría amerita. También se vieron cosas muy interesantes de Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Nick Kyrgios, Dominic Thiem y Jared Donaldson, que son el futuro en el circuito. Roger sigue demostrando a sus 36 años que puede competir con jugadores con 15 años menos, por el contrario, a Rafa se le atragantaron un poco los jóvenes talentos.

Esto para nada los condiciona de cara al US Open, que se mira cada vez más cerca, ambos tenistas parten como favoritos a coronarse en Flushing Meadows. Nadal quien a partir de este lunes encabeza oficialmente el ranking ATP con 7.645 puntos, seguido de Andy Murray con con 7.150 y Roger Federer con 7.145. Todavía no está muy clara la participación del británico, teniendo en cuenta que no participó en ninguno de los torneos mencionados para calentar los motores de cara al torneo en New York y en tal caso, de participar es posible que no llegue en buen estado de forma.

Rafa Nadal el año pasado disputó el torneo norteamericano llegando a instancias de octavos de final, derrotando a Denis Istomin por 6-1, 6-4 y 6-2, Andreas Seppi por 6-0, 7-5 y 6-1 y Andrey Kuznetsov por 6-1, 6-4 y 6-2, perdiendo en su cuarto partido, quizás de manera sorpresiva por lo contundente que se vio en los primeros tres encuentros, ante el francés Lucas Pouille por 1-6, 6-2, 4-6, 6-3 y 6-7(6), obteniendo así, 180 puntos que vencerán esa misma semana de inicio del torneo.

Por su parte, Andy Murray en 2016, avanzó una ronda más que el español, perdiendo en cuartos de final ante el japonés Kei Nishikori por 6-1, 4-6, 6-4, 1-6 y 5-7, luego de haber derrotado a Lukas Rosol por 6-3, 6-2 y 6-2, Marcel Granollers por 6-4, 6-1 y 6-4, Paolo Lorenzi por 7-6(4), 5-7, 6-2 y 6-3 y Grigor Dimitrov 6-1, 6-2 y 6-2. El escocés entonces defiende 360 puntos, que en el caso de no presentarse o no poder defender lo puntos, estará cediendo el número dos del mundo para Roger

Por el lado de Roger Federer, no tiene nada que perder, en vista que el suizo no disputó ningún torneo luego de su derrota en Wimbledon 2016 en semifinales ante Milos Raonic, por lo que todo lo que haga en este US Open será positivo para sus puntos en el ranking y su lucha por volver al número uno del mundo.

Es importante resaltar, que los dos finalistas del 2016, Stanislas Wawrinka y Novak Djokovic no estarán presentes en el torneo, ya que le dijeron adiós a la temporada por sendas lesiones que le impiden la práctica del deporte y verán una disminución de 2000 y 1200 puntos respectivamente, por lo que en este 2017 tendremos nuevo monarca en US Open. Además de las bajas de los dos finalistas, se suma la del japonés Kei Nishikori que también le dijo adiós a la temporada 2017 por lesión, el nipón que hizo semifinales en 2016 verá restado de su ranking 720 puntos.

La participación de Marin Cilic también está en el aire tras la lesión sufrida en la final de Wimbledon ante Roger Federer, pero se espera que el croata pueda disputar el último Grand Slam del año, aunque al igual que Andy Murray, llegaría sin la preparación necesaria para lograr una buena performance. La buena noticia para Cilic es que solo defiende 90 puntos y con la baja de Wawrinka y Djokovic tiene opción de acceder al puesto cuatro o cinco, todo va a depender de la actuación de Alexander Zverev, quien es el más beneficiado de estas bajas, porque con una buena actuación podría afianzarse en el top cuatro y dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad, en vista que el alemán solo defiende 45 puntos tras la segunda ronda alcanzada el año pasado.

Solo queda sentarnos disfrutar de buen tenis durante esas dos semanas en Nueva York, que inician el próximo 28 de Agosto finalizando el 10 de Septiembre y develará quizás un nuevo dueño de la cima del ranking y muchas modificaciones dentro del top ten.