Bogdan sorprende a Vesnina

Tras la coronación de Garbiñe Muguruza en Cincinnati tras arollar a Simona Halep, se puso el punto y final al torneo de Cincinnati. Sin tiempo apenas para recuperar de una semana intensa, los focos de la WTA viajan hasta Connecticut, donde en New Haven se disputa el ‘Connecticut Open’, un torneo de categoría ‘Premier’ que reparte 470 puntos a la ganadora y plagado de tenistas ‘Top’ como pueden ser Petra Kvitova, Agneiszka Radwanska, Dominika Cibulkova o Kristina Mladenovic entre muchas otras.

La actividad en el segundo día de competición, pues el domingo se disputaron algunos encuentros de primera ronda, la iban a abrir la rumana Ana Bogdan, procedente de la fase previa, y la rusa, flamante campeona del ‘Premier Mandatory’ Indian Wells, Elena Vesnina. Antes de este choque, se vieron las caras previamente a principios de año en el Open de Australia, en primera ronda, donde el triunfo corrió del lado de Vesnina en dos sets.

La tenista rumana se coló en la primera ronda tras pasar la fase previa. Ahí, se encontró y batió a la canadiense Gabriela Dabrowski, a la sueca Johanna Larsson, quinta favorita, en un choque tremendamente duro, y para terminar y poder acceder al cuadro final, Bogdan derrotó a la ucraniana Kateryna Bondarenko, verdugo de Lara Arruabarrena. Vesnina, por su parte, tras consagrarse campeona de Indian Wells, no ha gozado de buenos momentos. La ofensiva, y completa, tenista rusa no es capaz de encontrar su sitio

Dos sets muy parecidos

El primer parcial estuvo marcado principalmente por la solidez al servicio de ambas tenistas, lo cual provocó que la manga se alargase unos cuantos minutos más hasta decidirse en su tramo final. Con cinco iguales, Vesnina dilucidó una pelota de break que la colocaba a las puertas de ganar. Sin embargo, Bogdan salvó ese momento delicado para sacar adelante su servicio y en el siguiente juego, romper el saque de Vesnina para adjudicarse el primer set.

En el segundo asalto, la sintonía fue muy parecida, solo que hubo más movimiento en el marcador y algo de drama se apoderó de la pista central de New Haven. La jugadora rumana se colocó con el marcador de 4-2 y servicio propio y se puso a las puertas de ganar el encuentro, pero Vesnina no dijo su última palabra y con todo perdido, recuperó inmediatamente el break. Nuevamente, el segundo set se alargó, como ocurriese en el primero, y de nuevo se volvería a repetir la misma situación. Ana Bogdan quebró el servicio de Elena Vesnina para llevarse el choque por 7-5 y 7-5 y acceder a la segunda ronda en New Haven. Vesnina piensa ya en el Us Open.