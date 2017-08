Actualización ránking ATP 21 de Agosto de 2017: el retorno de la bestia

Google Plus

Rafael Nadal celebrando la victoria conseguida | Foto: Marc González - VAVEL

La última vez que Rafa Nadal estuvo en esa posición fue el 7 de julio de 2014, por ese entonces entró en bajón deportivo lleno de lesiones y malos resultados que lo llevaron hasta la décimo segunda posición, que ahora buscará dejar atrás para defender y superar esos octavos de final en Flushing Meadows que perdió con el francés, Lucas Poullie (1-6, 6-2, 4-6, 6-3 y 6-7) con la mirada fija en quedarse justamente con el último Major del año. El único de los cuatro grande, donde no disputó una final ante su eterno rival, Roger Federer.

Muy atrás en el tiempo quedo ya, casi diez años, ese 18 de agosto de 2008, cuando apenas era un muchacho quien venía arrasando en el circuito. Ya prometía mucho en los Futures y los Challengers y ahora alcanzaba la gloria máxima después de más de cuatro años de Federer, que también empezaba su reinado. Son en total cuatro temporadas, un total de 141 semanas en las que alcanza Rafael Nadal, quien además suma diez Roland Garrós, en la cima del ránking mundial.

Grandes jugadores en la historia y de la ATP y hasta uno que no fue reconocido pasaron a la posteridad cuando lograron hacerse del número uno del escalafón mundial. Algunos de ellos: Bjon Borg, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Mc Enroe, Stefan Edberg, Mats Wilander, Jim Courier, Andre Agassi, Pete Sampras, Gustavo Kuerten (el segundo latinoamericano número uno, detrás del chileno Marcelo Ríos), Roger Federer y Novak Djokovic. Además el mallorquín es el noveno jugador más joven en alcanzar dicha posición, con 22 años y 2 meses.

"Ser número uno después de todo lo que he pasado en estos últimos dos años es algo increíble, un logro indescriptible volver a estar en esta posición tres años después”

Uno recuerda también, como ocurrió la semana pasada en Cincinnati, cuando Kyrgios lo derrotó en octavos de final de Wimbledon 2014. O por ejemplo este año, cuando disputó este año otra épica final en Melbroune frente a Federer y que significó para el suizo su 18° Grand Slam. Al final de cuentas, a sus 31 años Rafa Nadal ha cocechado sin dudas, algo más que un par de títulos.

Un prestigio, una carrera llena de momentos gloriosos, de un tenis espectacular y que entretuvo a millones de fanáticos, desde las gradas y a través de la televisión. 46 semanas, desde el 18 de agosto de 2008 hasta el 5 de julio de 2009, 56 del 7 de junio y 3 de julio del 2011 y 39 del 7 de octubre de 2013 hasta el 6 de julio del 2014. Son 9 años los que lo separan desde su ingreso a la cima del ránking, hasta este lunes (7,645 puntos) y una marca que mejora a la hecha previamente por el estadounidense Jimmy Connors.

Regresando a la actualidad, la otra gran novedad es la trepada protagonizada por Alexander Zverev (6°). Sí, el hermano menor de Mischa Zverev, que con sus apenas 20 años no deja de sorprender en el circuito profesional y demuestra todas las semanas porque es la promesa del futuro, cuando mucho de estos grandes tenistas, ya no esten. El pasado domingo fue la noticia del fin de semana cuando, Grigor Dimitrov (9°) quien se alzó con su primer Masters 1000 de la temporada en Cincinatti. Dejó en claro que los grandes desafíos no son solamente para los mejores. Hay tenis detrás de Nadal, Federer, Murray y Djokovic. El 7 de julio de 2014, ya había estado en el top ten y ahora retorna a la novena ubicación. Son dos posiciones más para el búlgaro y hay quienes lo llaman desde hace un tiempo el pequeño Federer.

Otro que viene pisando fuerte es el estadounidense Jhon Isner, ahora 14°. Esta semana desplazo a sus compatriotas, el juvenil Francés Tiafoe, Tommy Paul y Jared Donaldson, además del serbio Victor Trocki. En esta gira norteamericana previa ganó Atlanta y fue campeón de Winston Salem, la antesala del Us Open en 2011 y 2012. Nick Kyrgios por su parte fue finalista en el Western and Sothern Open y ahora es 18° del mundo, cinco lugares por debajo de esa 13° posición alcanzada en octubre del 2016. Tras caer en semifinales con el australiano, David Ferrer sigue recuprando posiciones y ya está 25° aunque claro está lejos todavía de aquel tercer lugar y codeándose entre los grandes.

Otros movimientos importantes que se han dado esta semana: Ivo Karlovic al 38° puesto, (+6), Jared Donaldson 52° (+9), Nikoloz Basilashvili , Alexandr Dolgopolov 63° (+8), Frances Tiafoe 71° (+16), Victor Estrella Burgos 90° (+22), Damir Dzumhur 60° (+5). Se avecina el US Open y con el muchas cosas estan en juego. Por la cima Federer querrá volver en el lugar donde estuvo más que ningún otro jugador en la historia y Murray, ya sin Djokovic, ha descansado estos últimos torneos para mentalizarse de lleno en la obtanción de un nuevo Grand Slam y la carrera por el primer lugar, que llegó a ocupar en noviembre del año pasado. En el horizonte está Londres, para los ocho maestros del año y Milán en la vista de las grandes promesas juveniles, cuya lista encabeza Alexander Zverev.