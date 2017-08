Bouchard se reencuentra con la victoria en su estreno en New Haven

Regresaba Genie Bouchard a las pistas tras su efímero paso por Toronto, dónde cayó en primera ronda ante Vekic, y tras saltar Cincinnati, lugar donde tenía que jugar a la previa, para dedicar una semana más de entreno y preparación, para volver a competir aquí en New Haven, buscando llegar con ritmo de competición al US Open. Por su parte, la local Lauren Davis llegaba a este inicio de torneo en New Haven en primera ronda con cinco derrotas consecutivas en individuales, no ganando desde Eastbourne en un partido muy meritorio ante la polaca Agnieszka Radwanska.

Vendaval de primer set de Bouchard

El primer set no tuvo mucha historia. Desde el comienzo Bouchard se vio que estaba inspirada en su juego, no cometiendo errores no forzados en gran cantidad, y solo cuando cedió su saque en el tercer juego flaqueó la canadiense, pero desde entonces encadenó cuatro juegos consecutivos, con dos roturas al saque de una Lauren Davis que estaba cometiendo demasiados fallos. Bouchard se llevaba el primer set al bolsillo por 6-1.

Segundo set mucho más disputado

El segundo set estuvo mucho más igualado, con una Lauren Davis que no se fue del partido en ningún momento a pesar de su mal primer set. En el quinto juego, Bouchard consiguió romper el saque de la estadounidense, a lo que en el siguiente juego Davis contestó con el contrabreak, y posteriormente Bouchard volvió a quebrar el saque de su rival, en un juego en el que Genie jugó un tenis increíble, y esta vez si mantuvo su saque. Con 4-3 arriba, Lauren Davis volvió a disfrutar de pelotas de break para romper el saque de Bouchard, pero volvió a desaprovecharlas con aciertos de la canadiense y también grandes fallos de la local. Para acabar cerrando el set y el partido, Genie Bouchard volvió a romper una vez más el saque de su rival, e imponiéndose por 6-1 6-3 en su regreso a las pistas.

Así pues, Genie Bouchard logra la victoria, después de una dinámica muy negativa, dónde en los últimos tres meses solo ha logrado dos victorias oficiales en individuales, y avanzar a segunda ronda. Bouchard vuelve a sonreír y con una versión claramente mejorada a los últimos partidos. En segunda ronda Genie enfrentará a la polaca Agnieszka Radwanska, cabeza de serie número uno del torneo.