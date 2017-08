Mladenovic sigue sin encontrar su tenis

Google Plus

Kristina Mladenovic sigue de capa caída, la francesa no logra levantar cabeza para recuperar el tenis que demostró durante el primer semestre del año, donde se le vio disputando varias instancias definitivas, disputando dos finales y ganando un título, pero tras los cuartos de final de Roland Garros, parece haberse desaparecido el buen tenis de Kiki. Luego de perder en primera ronda de Toronto y Cincinnati ante Barbora Strycova y Daria Gavrilova respectivamente, New Haven no fue la excepción, Mladenovic volvió a caer eliminada, esta vez ante la húngara Timea Babos.

Antes del inicio de partido, la serie entre ambas se encontraba a favor de Mladenovic por 4-2, por lo que el resultado de hoy, deja a la húngara más cerca de igualar la serie particular. Este torneo significaba para Mladenovic, la última oportunidad de llegar en un mejor estado de forma para el último Grand Slam del año, pero la francesa solo logró disputar tres encuentros que resolvió en derrota y el panorama para el US Open no es el más prometedor.

En cuanto al desarrollo del partido, Mladenovic entró de la peor manera posible, no más en su primera oportunidad de servicio solo ganó un punto cediéndole el servicio a Babos que llegó más concentrada a la cancha. A pesar de ponerse en desventaja tempranera, la francesa logró igualar las acciones en el sexto game 3-3. Aunque justo en ese momento el encuentro se volvió inestable en sus saques, fueron tres rupturas consecutivas para quedar 4-4. El set iba a perder su igualdad en el game número once, cuando Timea Babos logra quebrar nuevamente el servicio para venir a sacar para el set, oportunidad que no iba a desperdiciar para quedarse con la primera manga por 7-5.

El segundo set comenzó de la misma manera que el primero, la húngara rompió el servicio de Mladenovic en la primera oportunidad que se le presentó, para ponerse rápidamente arriba 2-0. Sin embargo la segunda manga parecía sonreirle a Kristina, ya que logró engranar cinco games de forma consecutiva para irse arriba por 2-5 y dejar muy cerca de llevar las acciones a un tercer y definitivo set. Luego que Babos sacara de forma muy contudente en el octavo game 3-5, vendría la oportunidad de Mladenovic de cerrar el set, en el noveno game, la francesa tuvo en su poder dos puntos de set que no supo aprovechar y Babos se quedó con el servicio de Kiki.

Mladenovic volvería a tener otro punto de set con el saque de la húngara pero no lograría su objetivo por lo que se consolidaba la remontada de Babos que con cinco games de forma consecutiva se quedaría con el set por 7-5 y asegurar su pase a segunda ronda. La gran debilidad para Mladenovic durante todo este encuentro, se vio reflejada en las doce doble faltas y los 40 errores no forzados que cometió.

Timea Babos avanza por primera vez en su carrera a segunda ronda donde enfrentará a la australiana Daria Gavrilova con la que tiene la serie a favor luego de un partido disputado, sin embargo la realidad actual es otra, ese encuentro se escenificó en el año 2011, y poco incidirá en el resultado. Gavrilova viene de dejar en el camino a la checa Kristyna Pliskova.