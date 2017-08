Azarenka no disputará el US Open

Victoria Azarenka golpea una pelota durante un partido en la pasada edición de Wimbledon. Foto: zimbio.com

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, de 28 años y ex número uno del mundo, no estará presente en el último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará desde el próximo lunes 28 de agosto hasta el 10 de septiembre. La bicampeona del Open de Australia (​en 2012 venció a la rusa María Sharapova y al año siguiente a la china Na Li) está aún inmersa en una batalla legal con su ex pareja por la custodia del hijo de ambos, Leo, nacido el pasado mes de diciembre.

Al tener prohibido por las autoridades viajar con su hijo fuera del estado de California mientras se resuelve el tema de la custodia, Azarenka ha decidido ausentarse de un torneo en el que figura dos veces como finalista, en 2012 y 2013, cayendo en ambas ante la estadounidense Serena Williams. La bielorrusa dejó claro que sólo iría a Nueva York acompañada de su hijo pero al denegarle las autoridades tal derecho, ha descartado su presencia en 'Flushing Meadows'.

Azarenka regresó el pasado mes de junio a la competición tras más de un año de ausencia por maternidad. La bielorrusa, que actualmente ocupa el puesto número 204 del ránking de la WTA, apenas ha disputado dos torneos desde su vuelta a las pistas y ambos en hierba. En Mallorca cedió ante la croata Ana Konjuh en los octavos de final, misma ronda que alcanzó en Wimbledon, donde se vio apeada por la rumana Simona Halep.

En el palmarés de la tenista de Minsk, aparte de sus dos títulos en Melbourne, figuran también, entre otros, los tres conquistados en Miami en los años 2009, 2011 y 2016, Indian Wells ese mismo año, Pekín en 2012 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. En dichas Olimpiadas Azarenka también logró la medalla de oro en el dobles mixtos junto a su compatriota Max Mirnyi.