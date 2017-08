Zhang apabulla a Kvitova y avanza de ronda

Foto: Zimbio

Petra Kvitova disputaba este torneo previo en busca de coger un mejor ritmo y sensaciones de cara al US Open, tras un balance un poco decepcionante para la checa en la gira norteamericana, con tres victorias y tres derrotas, pero sobretodo claramente disgustada con su tenis, le está costando a la checa, tras pasar por unos duros meses. Por su parte, Zhang reaparecía tras un parón de un mes, no competía desde 26 de julio, dónde perdió ante Kai-Chen Chang.

Sets prácticamente calcados

En ambos sets se vio un partido calcado. En el primero, vimos a una Zhang al saque muy fiable, no cediendo ni una sola pelota de break. Todo lo contrario para Petra Kvitova, irreconocible completamente con una de sus mejores, el saque, que perdió hasta en dos ocasiones, la última le costó el primer set 6-2 para Zhang. En el segundo set, comenzó de la misma forma que acabó el primero, con Zhang rompiendo el saque de Kvitova, colocándose 3-0 arriba en ese segundo set. Finalmente, Zhang consiguió llevarse el set y el partido por un abultado marcador y claro 6-2 6-1.

Situación realmente gris para Petra Kvitova, que no encontró nada positivo en el partido y se fue con una imagen realmente preocupante, cometiendo gran cantidad de errores no forzados y un inestable tenis. Jugar en New Haven para acrecentar las dudas para las checas, cuando la pretensión era esclarecer esas dudas. Ahora pondrá rumbo a New York, para comenzar los días previos al US Open. Zhang, por su parte, regresa a las pistas de manera triunfante y con buenas sensaciones, avanzando a la siguiente ronda en New Haven, dónde ya le espera la polaca Magda Linette, que venció a Roberta Vinci en su partido de primera ronda. Veremos qué tal sigue Zhang en sus regresos a las canchas.