Coric calma la caída de los cabeza de serie

Cuando ya falta menos de una semana para que de inicio el último Grand Slam del año, los tenistas se mantienen en la búsqueda del mejor estado de forma para afrontar el US Open a tope. Winston-Salem es toda una antesala porque justamente al finalizar, inicia el torneo en Flushing Meadows.

Borna Coric y Donald Young midieron fuerzas en los dieciseisavos de final, con una serie particular a favor del croata con tan solo un enfrentamiento, el mismo fue escenificado en 2015 en la hierba de Halle. Hay que recordar que Coric es un contendientes de la llamada Next Gen y aspira a clasificar al torneo master sub 21 de final de año, actualmente se encuentra en el puesto número cuatro, desplazado la semana pasada por Jared Donaldson que tuvo una buena actuación en la gira americana.

El encuentro se presentó muy igualado, en todos los aspectos, ambos jugadores daban todo por el todo, de hecho, sus servicios estaban muy firmes y permitían pocas oportunidades de acercarse para la ruptura del servicio. La única chance de quiebre se le presentó a Young en el décimo game y no la desaprovechó, para quedarse con el primer set por 6-4 en 37 minutos de encuentro, por lo que a Coric le tocaba remontada si quería mantenerse en el torneo.

El inicio de la remontada

La remontada comenzó en apenas el primer game del segundo set, Donald Young mostró el primer síntoma de debilidad y le permitió a Coric ilusionarse con volver al encuentro. Coric se fue arriba 2-0, sin embargo en el cuarto game le permitía al norteamericano dos oportunidades de quiebre 15-40, oportunidades que no iba desaprovechar para igualar las acciones 2-2. Posterior a esto, los papeles se iban a intercambiar, Young se ponía abajo 15-40 para que el croata se fuera arriba en el marcador, ventaja que no iba a perder hasta cerrar el set 6-4 y llegar al tercer y definitivo set.

Este set sería el menos igualado de los tres, Young muy rápido se puso en desventaja perdiendo el primer y tercer game del servicio, poniéndose fácilmente por abajo 1-4, mientras que Coric muy firme con su saque, solo permitió una oportunidad de quiebre que no supo aprovechar el norteamericano ya que Coric estaba muy enchufado en el encuentro. El partido iba a finalizar 6-2 con el croata dominando todas las instancias del encuentro.

Con esta victoria Borna Coric (14) frena la gran cantidad de caídas de los sembrados en el torneo, tras las derrotas de Pablo Cuevas (5), Fernando Verdasco (8), Gilles Simon (9), Yuichi Sugita (10), Viktor Troicki (11), Aljaz Bedene (12), Daniil Medvedev (15), Jiri Vesely (16) y Joao Sousa (17) y avanza a los octavos de final, donde deberá enfrentarse al norteamericano John Isner con el que se ha enfrentado en una ocasión en una eliminatoria de Copa Davis donde salió victorioso el estadounidense.