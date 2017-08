Nadal: "Esto es fruto de haber mantenido la ilusión y la pasión durante tantos años"

Rafa Nadal celebra una victoria en el reciente Masters 1000 de Cincinnati. Foto: zimbio.com

Esta semana Rafa Nadal ha vuelto al número uno del mundo. En declaraciones a la Agencia EFE, el tenista español declaró que su vuelta al lugar más alto del ránking ATP es el resultado de la pasión e ilusión que ha mantenido y mantiene durante todos estos años por su trabajo a la par que admitió encontrarse confiado de cara al inicio del último Grand Slam de la temporada, el US Open, torneo que dará comienzo el lunes de la próxima semana.

Vuelta al número uno: "Lo considero un premio a haber mantenido la ilusión y la pasión por todo lo que he hecho durante todos estos años. Es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha pasado, en términos de lesiones, durante estos últimos tres años".

Confianza de cara al US Open: "Me siento bien. Pese a que no es mi mejor superficie y que me encontraré con tenistas especialistas en cemento, es un torneo que históricamente no me ha ido nada mal. Llevo un buen año, es el último grande de la temporada y espero estar preparado para hacerlo bien. Una vez que el torneo dé comienzo pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente tengo mucha ilusión por jugar. Cada jugador será una amenaza pero al final tengo que pensar sólo en mí. No puedo controlar quién va a jugar o no, hago mi camino y trataré de hacer las cosas bien y llegar en el mejor estado posible".

La importancia de la humildad: "Aunque la humildad no sea una característica básica o vital para triunfar en la vida, sí que ayuda a ser más feliz. Es cierto que en plano deportivo, hay muchas maneras de ganar. Cada uno tiene sus valores, a mi modo de ver no todos son positivos, pero para triunfar no se necesita imperiosamente la humildad. Después, a nivel personal y humano, que para mí es lo más importante, está claro que ser una buena persona, coherente y normal creo que sí que es más importante que el deporte".