Struff derrota a Seppi en un auténtico partidazo

Jan Lennard Struff avanzó a los cuartos de final del ATP de Winston-Salem al derrotar por 6-3 6-7 y 7-6 a Andreas Seppi. El partido y sobre todo el final no decepcionó, a pesar de que contó con uno de los peores inicios que puede haber, este partido fue uno de los mejores del torneo y sin duda el más parejo e igualado. Ambos tenistas tuvieron su oportunidad de ganar pero finalmente fue el alemán el que jugó mejor en la última muerte súbita.

Se enfrentaban dos tenistas con un estilo de juego muy similar, ambos tenistas se arreglan muy bien jugando a la defensiva, esperando el error del rival y atacando solamente cuando es necesario. Aun así, Struff últimamente está jugando menos a la defensiva y está buscando golpes ganadores con más frecuencia. Seppi, como todos sabemos, es uno de los tenistas con menos juego ofensivo en la ATP.

Struff le da la vuelta a un mal inicio

Este primer set estuvo lleno de errores y fue una auténtica montaña rusa, primero empezó fallando el alemán y luego a medida que su juego comenzó a mejorar fue Seppi el que no paró de fallar desde ese momento. Ambos tenistas decidieron jugar a la defensiva en todo momento debido al mal juego ofensivo de su rival.

El partido no pudo empezar peor para el tenista alemán, este cedió su servicio en blanco con cuatro errores no forzados. Seppi consolidó la rotura y se puso 2-0 arriba. Con 3-1 el italiano tuvo dos oportunidades de rotura que dejarían el set casi sentenciado, pero no pudo aprovechar ninguna tras dos buenos saques de Struff. En el juego siguiente iba a ser Seppi el que iba a fallar absolutamente todo e iba a acabar cediendo su saque en blanco permitiendo a Struff igualar el set a tres. En el octavo juego los errores de Seppi continuaron y el alemán volvió a romper su servicio en blanco, adelantándose 5-3. Seppi logró llegar al 30 iguales en el siguiente juego pero finalmente Struff se acabaría llevando el set a la primera oportunidad gracias a un saque directo, 6-3 para el alemán que ganó los cinco últimos juegos de forma consecutiva.

El nivel de ambos tenistas comienza a mejorar

Este set contó con la mejoría ofensiva de ambos tenistas, tanto Seppi como Struff bajaron el número de errores no forzados y comenzaron a lograr golpes ganadores o a forzar el error del rival. Los seis primeros juegos fueron para el sacador y este no tuvo ningún problema para mantenerlo. El séptimo contó con la primera rotura del set, el juego fue bastante largo y este acabó con una rotura del alemán, Struff sacó la artillería a pasear y con un par de golpes ganadores de revés y una gran derecha en la bola de rotura consiguió ponerse con ventaja en el set. En el siguiente juego Struff logró consolidar la rotura pero Seppi logró un gran passing de derecha, sin duda el mejor golpe del encuentro. Struff sacó para ganar el partido con 5-4 pero este cometió un par de errores de revés y permitiendo que Seppi lograra la rotura y entrando de nuevo en el encuentro.

Seppi dispuso de dos bolas de set al resto con 6-5 pero Struff logró salvarlas gracias a dos errores del italiano, posteriormente mantuvo su servicio y mandó el set a la muerte súbita. Esta empezó muy mal para Struff ya que cometió dos errores de revés y una doble falta, el alemán estaba 3-0 abajo en poco tiempo, además con dos mini-breaks de desventaja. Ese mal inicio le hizo mucho daño, Seppi se fue al cambio de lado con 5-1 arriba, a dos puntos de ganar el set. Seppi se acabó llevando la muerte súbita por 7-3 y el set por 7-6 para mandar el encuentro al tercer y definitivo set.

Un final muy apretado y abierto

La primera rotura llegó en el tercer juego tras que el alemán desperdiciara un 40-15 y cediera su saque con una doble falta. Los próximos cuatro juegos fueron ganados por el sacador, pero ambos tenistas sufrieron para mantener el servicio. En el octavo juego Seppi salvó su primera bola de rotura del encuentro tras tener mucha suerte con una pelota que golpeó en la cinta de la red. A pesar de ello Struff logró romper el servicio e igualar el set. En el siguiente juego, el alemán decidió subir a la red para evitar intercambios largos en algunos puntos pero su plan salió muy mal ya que en las dos ocasiones que subió Seppi logró hacerle un passing, el primero de revés cruzado y el segundo de revés paralelo.

Seppi logró romper el saque tras un error de derecha de Struff y el italiano sacaba para ganar. Con 5-4 Seppi tuvo un 30-0 a su favor, pero tres errores y un gran resto ganador de revés de Struff le dieron la rotura a este que pondría el 5-5 en el marcador. Ambos tenistas mantuvieron el saque en los dos juegos siguientes y el partido se decidiría en la muerte súbita. Struff comenzó mal de nuevo, cediendo el primer punto pero esta vez logró darle la vuelta. Con 1-1 Seppi tuvo tres oportunidades para cerrar el punto en la red pero este no pudo lograrlo y Struff se acabó llevando el punto. Este punto sin duda marcó el partido, el alemán logró dos grandes reveses ganadores y un saque directo y se puso 5-1 arriba. Finalmente, Seppi salvó dos bolas de partido pero le fue totalmente inútil ya que el alemán ganó la muerte súbita 7-3 y logró el pase a cuartos de final donde se verá las caras con Isner o Coric.