Dzumhur avanza a semifinales al vencer a un descafeinado Chung

Google Plus

Damir Dzumhur derrotó por 6-4 y 6-2 a Hyeon Chung y avanzó a sus segundas semifinales a nivel ATP de la temporada, tras las que consiguió en Los Cabos al inicio del mes. El bosnio jugó sin duda su mejor partido del torneo, eliminando claramente a un Chung que salía como favorito pero se le vio muy superado en todo momento.

La reacción de Chung llega tarde

En el primer juego del partido el bosnio logró la primera rotura del partido a la primera oportunidad. Posteriormente consolidó a pesar de que el coreano contó un 0-30. En el tercer juego, Dzumhur tuvo otras dos bolas de rotura pero esta vez Chung las salvó y continúo con vida en el set. En el quinto juego, el bosnio dejó casi sentenciado el set al romper una vez más el saque de Chung y al consolidar esa rotura, adelantándose 5-1. Cuando el bosnio sacaba para cerrar el set, el coreano recuperó una rotura en el octavo juego y puso algo de presión con el 5-4 pero Dzumhur mantuvo la cabeza fría y cerró el set por 6-4. Un set en el que fue superior en todo momento.

Dzumhur sabe aprovechar las oportunidades

El coreano comenzó dando algo de guerra en los dos primeros juegos, pero en el tercer juego el bosnio le rompió a la primera su saque y cogió ventaja una vez más. Eso hizo mucho daño a la moral del coreano ya que después de eso no volvió a su nivel de finales de primer set e inicios del segundo. En el séptimo juego, con 4-2 en el marcador, Dzumhur logró una nueva rotura de servicio a pesar de que el coreano se encontrara con 30-0 arriba, el partido quedaba totalmente sentenciado con esta rotura. Esta vez no hubo ninguna rotura en el octavo juego y Dzumhur se llevó el set y la victoria en un partido sin ninguna historia y donde fue más en todo momento. El británico Kyle Edmund será el rival de Dzumhur en semifinales.

El físico del bosnio aguanta perfectamente

Durante estas dos semanas, Dzumhur ha jugado el Challenger de Santo Domingo (donde alcanzó la final y cayó derrotado ante el héroe local Estrella-Burgos) y este ATP de Winston Salem. El bosnio ha jugado nueve partidos en apenas diez días y a pesar de ello su físico no da síntomas de implosión, su intención será sin ninguna duda evitarlo en su partido de mañana de semifinales ante Edmund. Dzumhur además no tendrá mucho descanso al finalizar su participación en el torneo ya que el US Open comienza el próximo lunes.