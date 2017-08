Struff gana con inteligencia

Struff con la inteligencia alemana. Imagen:Zimbio

Una victoria inteligente la de Struff, quien se mantuvo tranquilo en la cancha mientras su rival batallaba contra todo los que se le cruzara. Coric, estuvo sin buenos sensaciones durante todo el partido, no podía cruzar más de cuatro peloteos y eso llevaba al alemán a mantener el control del juego.

El alemán, un jugador con un saque interesante, donde a la potencia le aplica variantes ya que puede sacar con efecto bien abierto o directo a la T, y además con un buen revés cruzado a dos manos, que preferentemente cuando está metido dentro de la cancha hace estragos. Sus falencia es el desplazamiento en el fondo de la cancha, cuando debe pegar corriendo la derecha llega muy justo y permite que su rival se meta en la cancha y pueda dominarle el punto, algo que seguramente el español Bautista Agut con su potencia y manejo de los tiempos lo puede hacer y sacar buenos dividendos.

Coric hizo casi todo mal, luego de una buena actuación contra Isner, tiró todo por la borda y se auto ganó el partido. Ya en los primero juegos del primer set se notaba la impotencia del croata a mantener el peloteo, se quejaba de su pierna derecha una posible fatiga muscular puede haber sido el problema, ya que luego del partido con Isner estuvo en hielo para poder recuperarse.

En el primer set Struff quebró en el décimo juego, donde el croata apurado primero erró una pelota en la red, luego hizo dos dobles faltas y después otro error no forzado derivaron a que el alemán se quede con el primero por 6-4. Ya en el segundo el jugador germano se metió mucho más en el partido, supo esperar el momento de atacar, no se complicaba con el servicio y esa espera lo llevó al tie break donde gracias a tres miniquiebres, se quedó con el set y el partido. Fue un triunfo bien trabajado por el alemán, no se desesperó, se mantuvo controlado ante la desesperación de su rival, no se fue nunca del partido y se quedó con pasaje a semifinales, y la posibilidad de lograr por primera vez en su vida un título de ATP.