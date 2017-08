Google Plus

La eslovaca Dominika Cibulkova dominó de principio a fin la primera semifinal del Abierto de Connecticut. Triunfo por 6-1 6-3 sobre la belga Elise Mertens para convertirse en la primera finalista del torneo de New Haven. La semifinal se definió en una hora y nueve minutos de partido.

La tercera fue la vencida para Cibulkova, quien había disputado dos semifinales previamente esta temporada sin poder pasar a la final (San Petersburgo ante Yulia Putintseva y Doha ante Karolina Pliskova). Ante Mertens fue diferente, logrando marcar su ritmo desde el arranque del partido. Un primer set impecable para la eslovaca, con un arranque en el que quebró el saque a su rival en el segundo juego para tomar la ventaja. La belga dio muestras de frustración en los primeros juegos producto de la efectividad de Cibulkova, quien no dejó de meter bolas profundas desde todos los ángulos para neutralizar cualquiera de los ataques de Mertens.

Esa efectividad se mantuvo a lo largo del set, donde la eslovaca apenas cometió ocho errores no forzados y quebró en dos de tres oportunidades, gracias a la presión que ejerció al resto. La segunda ruptura simplificó la definición para Cibulkova, quien cerró con un saque ganador en la primera oportunidad de ganar el set. Para el comienzo del segundo parcial, Cibulkova tuvo un pequeño bajón de la intensidad que venía imprimiendo en el primer set, situación que permitió a Mertens adelantarse tras una ruptura. Sin embargo, la eslovaca se recuperó inmediatamente al responder en el siguiente juego con quiebre para emparejar la pizarra.

Cibulkova no volvió a pestañar hasta dar con la victoria. Superó dos situaciones de quiebre en el sexto juego para mantener su servicio e igualar a tres el marcador. Desde allí no perdió juego alguno, sumando dos rupturas para sentenciar a su favor el compromiso. Primera final año para Dominika, ganadora hasta ahora de ocho títulos WTA. Fue 2016 el año en el que logró el mayor número de trofeos de campeona con cuatro (incluyendo el Torneo Final de Temporada en Singapur). En 2017, buscará en la final de New Haven su primera corona de la temporada.