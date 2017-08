Milos Raonic no será de la partida en el US Open

Milos Raonic preparándose para realizar un saque. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista canadiense Milos Raonic, undécima raqueta mundial, será baja en el Open de los EE.UU a causa de una lesión en su muñeca izquierda, de la que ha decidido someter a intervención quirúrgica hace un par de días. Dicha lesión le obligó también a bajarse del Masters 1000 de Cincinnati. De este modo, los aficionados no podrán ver en acción en la pista ni a Raonic ni a los ya conocidos Djokovic, Wawrinka (que ya se han despedido hasta la próxima temporada) ni a Nishikori.

No es la primera vez que el canadiense tiene que parar por problemas físicos. Eso unido a que en junio cambió de entrenador (contrató a Mark Knowles en lugar de Richard Krajicek), y que en los Grandes no ha pasado de la barrera de los cuartos (Open de Australia y Wimbledon), hace que la temporada 2017 no esté siendo la mejor de su carrera, aunque ha alcanzado dos finales: Delray Beach y Estambul. Desde el año 2011 siempre ha logrado al menos un título, y este año no ha añadido ninguno hasta el momento a su palmarés, en el que figuran ocho títulos ATP.

Raonic anunció en su perfil de Facebook que "Lo he intentado todo para recuperarme a tiempo para poder disputar un torneo que es tan especial para mí. Sin embargo, el dolor que sentía era demasiado fuerte y, tras consultarlo con mis doctores, no he tenido otra opción que renunciar a jugar en Nueva York". Por respeto al torneo y a sus rivales, obviamente no va a "ocupar una plaza en el cuadro cuando sé que no voy a poder dar el máximo".

Antes de agradecer el apoyo recibido, concluyó su comunicado expresando su deseo de "estar recuperado en unas pocas semanas. Quiero volver al circuito más sano y fuerte y finalizar la temporada 2017 en buena forma".