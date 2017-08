Dzumhur hace historia

Google Plus

El primer bosnio en llegar a una final de ATP Damir Dzumhur. Imagen:Zimbio

En un partido muy parejo donde ambos jugadores cometieron muchos errores no forzados, y el calor hizo del partido un calvario, fue el jugador bosnio quien prevaleció gracias a su notable estado físico y a su mejor gestión de las oportunidades de quiebre.

El primer set fue muy parejo aunque el resultado no diga lo mismo, ambos jugaron muy mal, cometieron muchos errores no forzados y en el juego de descontrol quien seguro se llevaba la mejor tajada era el jugador inglés, quien luego de perder su saque en el comienzo del partido, quebró tres veces consecutivas al bosnio y se quedó con el primer set por 6-1.

La paridad del primer set estuvo dada en las posibilidades de quiebre de ambos lados, y de lo mal que plantearon sus juegos de servicio. Sin primeros servicios el Dzumuhr fue continuamente atacado sobre su revés por el potente drive de Edmund y eso generó un desastre en el armado de su tenis. Luego del quinto juego del set, el bosnio ya empezó a marcar el ritmo del partido, comenzó a pegarle a la bola mejor parado y eso llevo a cometer errores no forzados al inglés.

El segundo set fue una consecuencia del primero, donde Damir marcó la tendencia del juego y luego de que ambos mantuviesen el servicio hasta el undécimo juego, el bosnio quebró con autoridad a Edmund. Se plantó dentro de la cancha, ganó el los puntos y se llevó el quiebre emparejando el match.

Camino a la gloria

El bosnio sabía que tenía la oportunidad de colocar su nombre en los logros importantes del deporte de su país, y salió a buscar el partido, puso toda su temple en llegar a cada ángulo que tiraba Edmund logrando quebrar el saque del inglés tras un error no forzado de revés de Kyle. Cuando todo indicaba que el partido ya tenía un ganador, el bosnio en el séptimo juego, jugó muy mal su servicio y le cedió el saque al inglés, emparejando las acciones. Pero Edmund no estaba bien, no sentía la pelota y eso lo llevo a que con una doble falta le devuelva el quiebre al bosnio y con eso el paso a la final

El primer bosnio en llegar a una final, no la tendrá fácil, en frente tendrá al español Bautista Agut, número 15 del mundo, quien se sacó de encima al alemán Jan-Lennard Struff por 6-2 y 6-4 en la otra semifinal.